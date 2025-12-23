تكنولوجيا: هواوي تطلق nova 15 وnova 15 Pro وnova 15 Ultra بتصميم جديد وكاميرات محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميًا عن سلسلة nova 15 في الصين كأحدث هواتف الفئة المتوسطة لديها، حيث تضم ثلاثة طرازات هي nova 15 وnova 15 Pro وnova 15 Ultra. وتقدم السلسلة تصميمًا جديدًا يعتمد على مفهوم الحلقات المزدوجة، إلى جانب تحسينات واضحة على مستوى الكاميرات والمعالجات والبطاريات.

يشترك هاتفا nova 15 Pro وnova 15 Ultra في معظم المواصفات الأساسية، إذ يأتيان بشاشة LTPO OLED قياس 6.84 بوصة بدقة 1320 × 2856 بكسل، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وسطوع محلي يصل إلى 4000 نتس، مع حماية بزجاج كونلون. وتضم الكاميرا الأمامية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل مدعومًا بمستشعر طيفي.

في الخلف، يعتمد الإصدار Ultra على ثلاث كاميرات RYYB بدقة 50 ميجابكسل، تشمل عدسة رئيسية بفتحة متغيرة ودعم التثبيت البصري، وعدسة بيريسكوب بتقريب بصري 3.7 مرات، وعدسة واسعة بزاوية 118 درجة.

أما إصدار Pro فيوفر كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل. ويحمل الهاتفان تصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

تعتمد هواوي في هذين الإصدارين على معالج Kirin 9010S الجديد مع تحسن في الأداء، ويدعمان الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ويعملان بنظام HarmonyOS 6.0. كما تزودهما ببطارية سعة 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 100 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي في إصدار Ultra.

في المقابل، يأتي هاتف nova 15 بشاشة OLED قياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ويضم في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ألوان طيفي. ويعتمد الهاتف على معالج Kirin 8020، مع بطارية بسعة 6000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، إلى جانب تصنيف IP65.

تبدأ أسعار سلسلة nova 15 في الصين من 2699 يوان صيني لنسخة nova 15 بسعة 256 جيجابايت، وتصل إلى 4999 يوان صيني لنسخة nova 15 Ultra بسعة 1 تيرابايت. وتتوفر السلسلة حاليًا للحجز المسبق عبر متجر Vmall، على أن تبدأ الشحنات في 27 ديسمبر.

