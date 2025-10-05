هيئة SEC ولجنة CFTC يعقدان أول طاولة مستديرة مشتركة لمناقشة تنظيم سوق العملات المشفرة

عقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أول طاولة مستديرة مشتركة بينهما منذ ما يقرب من 14 عام، في خطوة تعكس تطور لافت في مستوى التعاون بين الجهتين في ملف تنظيم سوق العملات الرقمية.

خلال النقاش، أكدت “كارولين فام”، القائمة برئاسة لجنة CFTC، أهمية التوافق التنظيمي لتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار والمنافسة، مشيرة إلى مبادرات مشتركة مثل مشروع العملات المشفرة التابع لـ SEC ومبادرة “سبرينت” لدى CFTC.

وأكدت “فام” أن تعزيز التنسيق يمكن أن يُساهم في وضوح أكبر للمشاركين في السوق وتوسيع الوصول إلى الأصول الرقمية.

كما استعرضت “فام” نشاط الهيئة خلال العام، موضحة أن لجنة CFTC اتخذت 31 إجراء رقابي، منها 14 في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس – حسب وصفها – فعالية الهيئة وعدم وجود مبرر للشكوك بشأن أدائها.

الطاولة المستديرة ناقشت أيضا قضايا مثل ساعات التداول الممتدة، العقود الدائمة، أسواق التنبؤ، وأصول العملات المشفرة، بمشاركة مسؤولين من شركات كبرى مثل “Kraken” و”Robinhood” و”Crypto.com”.

من جانبه، صرّح “بول أتكينز”، رئيس هيئة SEC، بأن العملات المشفرة تمثل أولوية قصوى للهيئة حاليا، مؤكدا أن ترميز الأصول سيكون محور تنظيمي مهم في المرحلة المقبلة، رغم أنه قد يستغرق عام أو أكثر لتطوير أطر الحماية المناسبة.

كما عاد الجدل للظهور داخل مجتمع الكريبتو على منصة X بشأن تصنيف العملات الرقمية كالأوراق المالية، على خلفية تباين الآراء بين ممثلي القطاع التقليدي والقطاع الرقمي.

