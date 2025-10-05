شركة “Defiance” تقترح إطلاق صناديق برافعة مالية ثلاثية على البيتكوين والإيثيريوم والأسهم: التفاصيل

تقدّمت شركة “Defiance Investments” بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق 49 صندوق استثماري متداول برافعة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف، تشمل مراكز طويلة وقصيرة الأجل على أسهم شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة، بالإضافة إلى صناديق تتبع أسعار البيتكوين و الإيثيريوم وسولانا والذهب.

وفقا لنشرة الاكتتاب N-1A المقدمة يوم الجمعة، تشمل المنتجات المقترحة صناديق موجهة نحو أسهم شركات مثل:

Coinbase و MicroStrategy و Robinhood و Circle و Bitmain Immersion

إلى جانب صناديق تتبع الايثيريوم “Grayscale Mini-trust” وصندوق “Solana ETF” من “Volatility Shares”.

تمتلك “Defiance” بالفعل صناديق برافعة مالية مضاعفة تستهدف المستثمرين قصيري الأجل.

لكن الرافعة الثلاثية تُمثل مستوى مخاطرة أعلى بكثير، مما يثير تحفظات من الجهات التنظيمية ومراقبي السوق.

تُحذر الشركة في نشرتها من أن هذه المنتجات لا تناسب جميع المستثمرين، نظرا لتقلباتها الشديدة وإمكانية الخسائر السريعة في حال تحرك الأصل الأساسي عكس الاتجاه المتوقع.

علّق “جيمس سيفارت”، محلل صناديق المؤشرات في بلومبرغ، على مقترح “Defiance” قائلا:

الأمور تزداد جنونا

في إشارة إلى تصاعد المخاطرة.

مع ذلك، يتماشى هذا التوجه مع رغبة المصدرين في تلبية الطلب المتزايد على الصناديق المرتبطة بالأصول الرقمية.

فقد قدمت “LeverageShares” و”Themes Trust” بدورهما اقتراح لـ14 صندوق، تضم مراكز 3X طويلة وقصيرة على “COIN” و”HOOD”.

تأتي هذه التحركات في ظل تقييم هيئة SEC لأكثر من 90 طلب لصناديق ETF ترتبط برموز فردية واستراتيجيات متنوعة، مدفوعة بالنجاح اللافت لصناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية التي تجاوزت قيمة أصولها المُدارة 150 مليار دولار، بحسب “CoinGlass”.

وأشار “سوميت روي”، كبير محللي “ETF com”، إلى أن هذه الخطوة قد تمثل تغيير في موقف هيئة SEC تجاه المنتجات ذات الرافعة العالية، مُضيفا:

إذا تم اعتمادها، ستكون هذه الصناديق موجهة بشكل حصري تقريبا للمتداولين النشطين على المدى القصير نظرا لمستوى المخاطرة المرتفع جدا.

