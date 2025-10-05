الكشف عن أفضل الأوقات لتناول «الموز» للتحكم في الوزن ومستوى السكر

موقع الخليج 365: كشفت موقع «تايمز أوف إنديا»، أن توقيت تناول الموز يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أقصى استفادة منه، حيث يساعد اختيار الوقت المناسب في تعزيز الطاقة، وتحسين الهضم، والحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم.

أفضل الأوقات لتناول الموز لزيادة الطاقة

تناول الموز قبل التمرين بـ 15 إلى 30 دقيقة يمنح العضلات طاقة كافية، مما يعزز القدرة على التحمل والأداء البدني.

مع وجبة الفطور: تناول الموز مع دقيق الشوفان أو الزبادي أو خبز الحبوب الكاملة يمنح الجسم دفعة طاقة صباحية ويمنع الشعور بالإرهاق في منتصف اليوم.

في فترة ما بعد الظهر: يمكن لثمرة موز كوجبة خفيفة أن تساعد على مواجهة انخفاض مستويات الطاقة الطبيعي بين الغداء والعشاء.

تحسين الهضم

يُعد الموز مصدرًا جيدًا للألياف، حيث تحتوي الثمرة المتوسطة على نحو 3 غرامات، أي ما يعادل 11% من الاحتياج اليومي الموصى به.

مع الوجبات: يساعد تناول الموز مع وجبتي الفطور أو الغداء على تعزيز الهضم وتنظيم حركة الأمعاء بفضل محتواه الغني بالألياف.

أفضل أوقات تناول الموز للتحكم في الوزن

قبل الوجبات: تناول موزة قبل الأكل بنصف ساعة يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من كمية الطعام المستهلكة، مما يحدّ من الإفراط في الأكل.

كوجبة خفيفة: يُعد الموز خيارًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية، ويساعد في السيطرة على الرغبة بتناول الطعام بين الوجبات.

قبل التمرين: يمنح الطاقة اللازمة للقيام بتمارين أطول وأكثر فعالية، مما يعزز من عملية حرق الدهون والمساعدة في فقدان الوزن.