شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات الذكاء الاصطناعى فى نظام iOS 18.. البحث المشفر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم الكشف عن iOS 18 في WWDC 2024 في 10 يونيو، قبل أشهر من طرح أبل لتحديث البرنامج الرئيسي التالي لطرز iPhone المؤهلة، وفي حين أن الشركة لم تقدم بعد أي تفاصيل تتعلق بنظام iOS 18، فقد كشف تحليل التعليمات البرمجية الخلفية على خوادم Apple أن الشركة يمكن أن تعمل على ميزتين جديدتين للذكاء الاصطناعي يمكن أن تصلا مع التحديث القادم.



ويتضمن ذلك "مساعد التصفح" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمتصفح Safari والذي يمكنه جعل متصفح Apple على قدم المساواة مع التطبيقات المنافسة، وفي منشور على X (Twitter سابقًا)، صرح المطور Nicolás Álvarez أنه اكتشف إشارات إلى ميزتين في كود الواجهة الخلفية لشركة Apple.



الأول – مساعد تصفح Safari – الذي يبدو مشابهًا لمساعدي الذكاء الاصطناعي القادرين على تحليل وتلخيص صفحات الويب، مثل Copilot على Microsoft Edge، أو Arc Browser.



الميزة الثانية التي رصدها المطور تسمى البحث المرئي المشفر، وهي بالفعل ميزة تقدمها Spotlight، كما يشير المطور، لكن ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان iOS 18 سيتضمن إصدارًا أكثر تقدمًا (وآمنًا) من ميزة Visual Look Up التي يمكنها التعرف تلقائيًا على النباتات وسلالات الحيوانات الأليفة والمعالم في صور Camera Roll.

ويوضح ألفاريز أن هاتين الميزتين ستستخدمان بوابة Oblivious HTTP (بروتوكول خصوصية لإعادة توجيه رسائل HTTP المشفرة) والتي ستمنع الشركة من تحديد الطلبات المتعددة على أنها واردة من نفس عنوان IP، وتوقع المطور سابقًا أن Apple ستستخدم ميزة iCloud Private Relay، والتي تتطلب اشتراكًا شهريًا في iCloud+ أو Apple One.

لم تكشف شركة Apple بعد عن تفاصيل ميزات الذكاء الاصطناعي المزعومة والمتوقع وصولها عند التحديث القادم لنظام التشغيل لطرز iPhone المؤهلة، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نظام التشغيل iOS 18 إلى جانب نظام التشغيل macOS 15 وتحديثات أنظمة التشغيل الأخرى لمختلف منتجات Apple في مؤتمر WWDC 2024، الذي يبدأ في 10 يونيو، ويمكننا أن نتوقع معرفة المزيد حول ميزات الذكاء الاصطناعي هذه خلال حدث WWDC الرئيسي في غضون بضعة أيام. شهور.