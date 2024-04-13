شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google One توقف تشغيل ميزة VPN الخاصة بها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل أنها ستتخلص تدريجياً من ميزة VPN في وقت لاحق من هذا العام، حيث طرحت الشركة ميزة VPN الخاصة بـ Google One في عام 2020، ولكن لا يمكنك الوصول إليها إلا إذا كنت تدفع مقابل خطة بسعة تخزين لا تقل عن 2 تيرابايت، والتي تكلف 10 دولارات شهريًا على الأقل.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه في العام الماضي، وسعت الشركة نطاق توفرها عبر جميع خطط One، بما في ذلك الخيار الأساسي الذي يبلغ 2 دولار شهريًا، مما يجعلها ميسورة التكلفة أكثر من ذي قبل.



كما أنه في الوقت الحالي، يمكنك الوصول إلى خدمة VPN الخاصة بـ One إذا كنت في واحدة من 22 دولة نشطة فيها، سواء كنت تستخدم نظام iOS أو Android.



يمكنك أيضًا استخدامه لإخفاء استخدامك للإنترنت على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو Windows.



ولم تذكر جوجل متى ستتوقف خدمة VPN عن العمل بشكل كامل، لكنها أخبرت 9to5Google أنها ستوقف الميزة لأن "الأشخاص ببساطة لم يستخدموها"، فبدلاً من محاولة إثارة الاهتمام، فإنها تعيد توجيه مواردها لدعم ميزات One الأخرى والأكثر طلبًا.



ومع ذلك، سيظل بإمكانك استخدام شبكة VPN المجانية التي تأتي مع أجهزة Pixel حتى بعد إيقاف تشغيل One من خلال تطبيق الإعدادات على أجهزة Pixel 7 والموديلات الأحدث.