تكنولوجيا: OpenAI تعزز تقنية الذكاء الإصطناعي في الإشتراك المدفوع لتطبيق ChatGPT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OpenAI عن التحديث الجديد لنموذج LLM والذي يعرف ب”GPT-4 Turbo”، والذي يأتي بتحسينات لنموذج اللغة السابق GPT-4.

يرتكز نموذج اللغة الجديد GPT-4 Turbo على لغة محادثة بشكل أكبر مقارنة بنموذج GPT-4، ولقد أكدت OpenAI على أن النموذج الجديد يتضمن تحسينات في الكتابة، والرياضيات، إلى جانب الإستدلال المنطقي والبرمجة.

كما أوضحت OpenAI أن المميزات الجديدة في نموذج GPT-4 Turbo ستكون مميزات حصرية على المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة Plus وTeam وEnterprise.

وتقدم شركة OpenAI خدمات Plus وTeam وEnterprise في الوقت الراهن للمستخدمين بإشتراك يبدأ من 20 دولار شهرياً.

أيضاً من المقرر أن يجلب هذا التحديث ميزة الإستجابة الأسرع في ربوتوت الدردشة ChatGPT، وتؤكد الشركة على تدريب هذا الإصدار بالمعلومات المتوفرة حتى ديسمبر من عام 2023 بينما يتم تدريب إصدار Turbo الجديد بالبيانات المتوفرة حتى شهر أبريل.

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