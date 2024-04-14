تطبيق أبشر | الخدمات الالكترونية بين يديك

أبشر هو تطبيق الكتروني تم انشاؤه من قبل وزارة الداخلية السعودية في عام 2015 بهدف توفير كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين و الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، يمكن للمستخدمين إجراء الكثير من المعاملات الحكومية بسهولة و سرعة من خلال التطبيق مثل الحصول علي المعلومات، التواصل مع الجهات المختصة، تقديم الشكاوي و الاقتراحات، تقديم طالبات التأشيرات، دفع رسوم الخدمات الحكومية، و أيضا التعرف علي اخر الاخبار و الفعاليات.

مميزات تطبيق أبشر

الوصول سريعاً لـ :

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها التطبيق، يتميز بسهولة الاستخدام حيث ان واجهته بسيطة مما يسهل الوصول لكافة الخدمات، يتمتع التطبيق بمستوي عالي من الحماية و الأمان للحفاظ علي بيانات المستخدمين، يمكن استخدام التطبيق علي العديد من الأجهزة مثل أجهزة الأندرويد و الآيفون، استخدام التطبيق مجاني ولا يحتاج إلي دفع رسوم اشتراك، ارسال اشعارات للمستخدمين باخر الاخبار و الخدمات.

يوفر تطبيق أبشر خدمة الدعم الفني لمساعدة المستخدمين و الإجابة علي كافة اسئلتهم، كما يتم تحديث التطبيق باستمرار عن طريق تحسين الأداء و اضافة المزيد من الخدمات الحكومية عليه، يمكن استخدام اللغة العربية او اللغة الانجليزية، استخدام التطبيق مجاني ولا يحتاج إلي دفع رسوم اشتراك.

الخدمات التي يقدمها تطبيق أبشر

ينقسم تطبيق أبشر إلي ثلاثة أقسام رئيسية: أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، كل قسم يختص بتقديم خدمات الكترونية معينة حتي يتم التسهيل علي مستخدمين التطبيق الوصول لكل ما يحتاجونه بسرعة، يقدم التطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع المستخدمين مثل تجديد جواز السفر و تقديم طالبات التأشيرات، إصدار تأشيرة الخروج والعودة، تسجيل المواليد و اصدار شهادة الميلاد، اصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة الي خدمات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية، تجديد رخصة القيادة، و الإبلاغ عن المخالفات والجرائم.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام التطبيق

يعتبر التطبيق من التطبيقات الهامة جدا و لكن يجب علي كل شخص ان يتبع الخطوات التالية بعناية ليتأكد من انه يستخدم التطبيق بشكل صحيح حتي لا يتعرض لاي مشكلة:

تأكد من أن رقم هاتفك المحمول صحيح و نشط في المملكة العربية السعودية

تأكد بأن عنوان البريد الإلكتروني المستخدم صحيح

يجب عليك انشاء كلمة مرور قوية و تذكرها او الاحتفاظ بها في مكان أمن

قم باستمرار بتحديث التطبيق

يجب عليك ان تستخدم التطبيق علي هاتفك الشخصي فقط ولا تقم بتسجيل الدخول علي جهاز شخص أخر

التواصل مع الدعم الفني اذا واجهت أي مشكلة في استخدام التطبيق

الانجازات التي حققها تطبيق أبشر منذ انطلاقه

في السابق كانت المعاملات الحكومية تستغرق وقتا و جهدا كبيرا لإتمامها، بعد تطبيق أبشر اصبح أصبح إنجاز اغلب تلك المعاملات غاية في السهولة، حيث قام التطبيق بإتاحة اتمام المعاملات الحكومية في اي وقت و اي مكان، كما ساهم في تقليل الأخطاء البشرية، حصل التطبيق علي الكثير من الجوائز العالمية حيث بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 مليون مستخدم بتقييم 4.4 نجمة علي منصة جوجل بلاي

طريقة التسجيل في تطبيق أبشر

عملية التسجيل في تطبيق أبشر غاية في السهولة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

حمل التطبيق من على متجر Google Play او قم بالتحميل من على الـApp Store في البداية

قم بتحميل تطبيق أبشر من متجر التطبيقات الخاص بأندرويد او الآيفون ثم قم بفتح التطبيق و الضغط علي تسجيل جديد

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية السعودية او رقم الاقامة

بعد ذلك سوف يتم نقلك الي صفحة جديدة و سيطلب منك ادخال رقم هاتفك المحمول ثم قم بإدخال بريدك الإلكتروني

قم بقراءة شروط و أحكام الخدمة جيدا ثم قم بالضغط علي موافق

بعد ذلك ستتلقى رمز مكون من 6 ارقام علي هاتفك المحمول، قم بإدخاله في المربع المخصص بالتطبيق

سيطلب منك انشاء كلمة مرور، يجب ان تقوم باختيار كلمة مرور قوية ثم قم بتأكيدها

أخيرا اضغط علي تسجيل

ما هي خطط وزارة الداخلية لمستقبل التطبيق ؟

قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق مبادرة “تحدي أبشر 2024 فكر.. ابتكر” بهدف اتاحة الفرصة للمبتكرين و المبدعين للمشاركة في تطوير التطبيق و جعله تجربة فريدة لكافة المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية، تعمل وزارة الداخلية السعودية علي تطوير و تحسين تطبيق ابشر بشكل منتظم و ذلك عن طريق:

تحسين الخدمات المقدمة و جعل انجازها اكثر سرعة و بساطة

ربط المزيد من الجهات الحكومية بالتطبيق

تحسين واجهة المستخدم

نشر التطبيق اكثر بين المستخدمين

إضافة لغات أخري للغة العربية و اللغة الانجليزية

أصبح تطبيق أبشر في السنوات الأخيرة لا غني عنه نظرا لما يقدمه من العديد من الخصائص و الخدمات الرائعة لكافة الموطنين و المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، قم الان بتحميل التطبيق علي هاتفك المحمول و ثم التسجيل لإنشاء حساب خاص بك و سوف تنبهر من الخدمات التي يقدمها.

اقرأ أيضا: مميزات Android 15 وتحديثاته الجديدة