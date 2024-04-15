شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يستمر فيسبوك وإنستجرام فى التعطل؟ السبب الحقيقى وراء انقطاع الخدمة المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت خدمات شركة ميتا بما فيها فيسبوك وإنستجرام بالفعل 33 انقطاعًا مؤخرًا، بما في ذلك اثنتين من أكبر انقطاعات الخدمة منذ عام 2022، وكشف خبراء التكنولوجيا في هذا الصدد، أن ميتا ربما تكون قد أنشأت نظامًا أصبح الآن معقدًا للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار في تشغيله، خاصة مع استمرار الشركة في خفض عدد الموظفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ما يثير القلق هو أن أحد الخبراء حذر من أن المشاكل ستزداد سوءًا، واصفًا الانقطاعات بأنها "وجودية" لميتا.

ويشير هذا بشكل أساسي إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا قامت ببناء أجزاء معقدة جدًا من الإنترنت على خلفية أنظمة قديمة.

مع نمو Meta وضم خدمات مثل Instagram وWhatsApp، كان عليها أن تجعل المزيد من الأشياء تعمل على خلفية هذا الأساس التقني.

تتحدث كل من هذه الآلاف من الأنظمة والخدمات المختلفة مع بعضها البعض باستخدام ما يسمى API، أو واجهة برمجة التطبيقات.

يتيح ذلك للنظام المعقد العمل ككل، ولكن إذا حدث خطأ ما في إحدى واجهات برمجة التطبيقات، فقد تنتشر العواقب بسرعة إلى الكثير من الخدمات المختلفة.

وهذا يعني أن المشكلات المتعلقة بالتحديثات الروتينية والميزات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات متتالية تؤدي إلى انقطاعات كبيرة بما يكفي ليلاحظها المستخدمون.

في 5 مارس و3 أبريل من هذا العام، تعطلت جميع الخدمات الوصفية، بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستغرام، لمدة ساعتين تقريبًا.

يبدو أن المشكلة منتشرة على نطاق واسع عبر خدمات Meta، حيث تأثرت Threads وحتى مستخدمي سماعات الرأس Meta Quest VR.

وفي ذلك الوقت، اعترفت شركة ميتا بأن الخدمات قد تعطلت وأرجعت انقطاع الخدمة إلى "مشكلة فنية".

على الرغم من أن هذه الاضطرابات تم تصنيفها على أنها "انقطاع الخادم"، إلا أن خوادم Meta لم تتعطل أبدًا وظل الموقع نشطًا طوال الوقت.

وليس من المحتمل جدًا أن تكون خوادم Meta قد تم استهدافها من قبل مجرمي الإنترنت، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد ذلك تمامًا.

ونظرًا لأن الانقطاعات الإجمالية مكلفة للغاية بالنسبة للشركة، فعادةً ما يتم إصلاحها بسرعة، وعندما لا يكون الأمر كذلك، يمكن أن تكون النتائج كارثية تقريبًا كما رأينا في أكتوبر 2021 عندما اختفت خدمات ميتا لمدة تتراوح بين خمس وسبع ساعات.

قدرت الخسارة الناتجة في عائدات الإعلانات الشركة بمبلغ 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) وقضت على 5% من سعر سهم الشركة.

وهذا يجعل حقيقة أن ميتا شهدت للتو انقطاعين عالميين، استغرق كل منهما أكثر من ساعتين، الأمر الأكثر إثارة للقلق.