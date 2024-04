شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة لهواتف iPhone 17 .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة عن أن طرازات iPhone 17 Pro ستأتي مع شاشات ذات معدل تحديث عالي وميزة Always-On، والآن، تقول التسريبات الأخيرة أن هاتف iPhone 17 Pro سيأتي مع مجموعة شرائح مبنية على معالج 2 نانومتر.

ووفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، وهي المورد الرئيسي للرقائق لشركة أبل، مؤخرًا أنها ستبدأ في بناء معالجات بدقة 2 نانومتر بحلول نهاية هذا العام، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم إنتاج المعالجات بكميات كبيرة في عام 2025.

وبعد هذا الإعلان من قبل TSMC، بدأت التقارير تظهر أن iPhone 17 سيكون من بين الأجهزة القليلة الأولى التي سيتم تشغيلها بواسطة هذه المعالجات.

وأضاف التقرير أيضًا أن TSMC تعمل أيضًا على ترقية المعالج المسمى "N2P"، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الشريحة في iPhone 19 ومن المحتمل أن تكون جاهزة بحلول عام 2026.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صادر عن المنشور الكوري الجنوبي The Elec أن شركة أبل تستعد لتقديم شاشات ذات معدل تحديث عالي وميزة Always-On لجهاز iPhone 17 في عام 2025، وإذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي حصل البديل الأساسي لجهاز iPhone على الترقيات.

وعادةً، يتوفر معدل التحديث العالي وميزة Always On فقط في الطرازات Pro من iPhone، وحاليًا، يحتفظ iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسي بمعدل تحديث قدره 60 هرتز، بينما تتميز طرازات Pro بشاشة ProMotion أكثر سلاسة تبلغ 120 هرتز.

وكان هذا التناقض نقطة خلاف بالنسبة لبعض المستخدمين، الذين يجادلون بأن أجهزة ايفون القياسية من أبل تقدم تجربة مستخدم أقل مرونة مقارنة بالمنافسين الذين يقدمون معدلات تحديث أعلى حتى عند نقاط السعر المنخفضة.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقال إن شركة آبل تدرس أيضًا الانتقال الكامل من شاشات السيليكون متعدد البلورات منخفضة الحرارة (LTPS) إلى شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفضة الحرارة (LTPO) لسلسلة iPhone 17.

ويعتبر هذا التحول مهمًا لأن شاشات LTPO تتيح ميزة ProMotion في موديلات Pro، مما يسمح لمعدل التحديث بالضبط ديناميكيًا بين 1 هرتز و120 هرتز اعتمادًا على المحتوى المعروض، وهذا لا يعزز تجربة المستخدم من خلال التمرير والرسوم المتحركة بشكل أكثر سلاسة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين عمر البطارية عن طريق تقليل معدل التحديث للمحتوى الثابت.

بالإضافة إلى معدل التحديث الأعلى، هناك ميزة أخرى متوقعة من المتوقع أن تمتد إلى أجهزة iPhone القياسية في عام 2025 وهي الشاشة التي تعمل دائمًا، وحصريًا حاليًا لأجهزة iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض الوقت والتاريخ والأدوات ونسخة باهتة من ورق الحائط الخاص بهم حتى عندما يكون الهاتف مقفلاً.

وقد تجعل شركة أبل ميزة Always-On Display ميزة بارزة عبر تشكيلة 2025 من خلال الاستفادة من إمكانات معدل التحديث المنخفض لشاشات LTPO، ومع ذلك، سيتم حجز هذه التغييرات لجهاز iPhone 17، مما يعني أن طرازات iPhone 16 القادمة في عام 2024 ستستمر في الحفاظ على التمييز بين الطرازين القياسي وPro.

ولا يزال من المتوقع أن يستخدم iPhone 16 و16 Plus القادمان شاشات LTPS بمعدل تحديث 60 هرتز.