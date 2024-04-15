شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يكشف عن أهمية الرياضة لصحته العقلية وكيف تساعده في إدارة ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك في مقابلة أجريت معه العام الماضي إنه يستطيع إدارة أعماله بفضل رياضة الجوجيتسو، خلال إحدى حلقات برنامج ليكس فريدمان، قال زوكربيرج إنه وأصدقاؤه يتدربون على رياضة الجوجيتسو معًا، وأضاف أنه لم يذهب إلى بطولة الجوجيتسو إلا بعد أن أقنعه أحد أصدقائه بذلك، وفقاً لموقع indiatoday.

قال مارك: "لقد أشركت عددًا كبيرًا من أصدقائي في هذا الأمر، نحن جميعًا نتدرب معًا، ولدينا أكاديمية صغيرة، وقال أحد أصدقائي، يجب أن نذهب للقيام ببطولة"، وتعد رياضة الجوجيتسو أسلوباً من أساليب الدّفاع عن النفس، وفناً عسكريّاً تقليدياً، نشأ وتطور في اليابان، إذ تعني كلمة الجوجيتسو في اللغة اليابانيّة "الفن اللطيف"، كما تُعدّ شكلاً من أشكال فنون القتال التي لا تعتمد على استخدام الأسلحة، وإنما الاعتماد على أسلوب شلّ حركة الخصم لإخضاعه والسيطرة عليه.

وأضاف مارك كيف أن الرياضة (على سبيل المثال، الجوجوتسو) تساعده على التركيز على كل شيء، قال: "أنا شخص تنافسي، أعتقد أن ممارسة الرياضة التي تتطلب في الأساس اهتمامك الكامل، أمر مهم حقًا لصحتي العقلية والطريقة التي أمارس بها الرياضة، فقط استمر في التركيز على القيام بكل ما أفعله، لذلك قررت أن أدرس الفنون القتالية وهذا أمر رائع."

وقال مارك: "أعتقد أن جميع الأشخاص تقريبًا الذين ينشئون شركات ناجحة أو يفكرون بهذه الطريقة يعملون بجد للغاية، ولكن أحد الأشياء التي تتعلمها من خلال القيام بذلك بمرور الوقت أو بشكل حاد للغاية مع أشياء مثل جيو جيتسو أو ركوب الأمواج هو أنك لا تستطيع الدفع، وأن هذا نوع من التواضع ولكنه أيضًا درس مهم في الحياة للأشخاص الذين يديرون الأشياء أو يبنونها، نعم، إن جزءًا كبيرًا من اللعبة هو مجرد القدرة على الدفع والعمل من خلال أشياء معقدة، ولكنك تحتاج أيضًا إلى أن يكون لديك ما يكفي من فهم الأشياء التي لا يمكنك المضي قدمًا فيها".