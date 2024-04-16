شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تستعد لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل النشر والإعجاب والرد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد موقع تويتر، الذي يشار إليه الآن باسم X، لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل التفاعل مع التغريدات، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة البريد العشوائي وتحسين تجربة المستخدم.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، فإن المنصة ستبدأ قريبًا في تحصيل الأموال من المستخدمين الجدد، لذين ينضمون إلى X من خلال جمع رسوم "صغيرة" مقابل الإعجاب والنشر والرد وحتى وضع إشارة مرجعية على التغريدات.

وذكر حساب X Daily News، الذي ينشر بانتظام تحديثات حول الأخبار المتعلقة بـ X، أنه تمت مراجعة المحتوى النصي للموقع للإشارة إلى أنه يتعين على المستخدمين الجدد دفع رسوم سنوية رمزية للوصول إلى الشبكة الاجتماعية.

وكانت السياسة نشطة سابقًا في نيوزيلندا والفلبين، ويكشف أيضًا أن السياسة تم اختبارها في البداية للمساعدة في تقليل البريد العشوائي وتحسين تجربة المستخدمين بشكل عام.

كما أنه ردًا على التغريدة، قال إيلون ماسك: "لسوء الحظ، فإن فرض رسوم بسيطة مقابل وصول المستخدم الجديد للكتابة هو الطريقة الوحيدة للحد من هجمة الروبوتات التي لا هوادة فيها. يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي اجتياز سؤال "هل أنت روبوت" بسهولة."

وأضاف: "أن هجوم الحسابات المزيفة يستخدم أيضًا مساحة الاسم المتاحة، ونتيجة لذلك يتم أخذ العديد من الإجراءات".

يريد ماسك مكافحة برامج البريد العشوائي عن طريق جعل X قابلاً للتحصيل، لكنه لم يكشف عن كيفية خطط X للقيام بذلك وكيف ستمنع الحسابات المزيفة والروبوتات الآلية لأن أولئك الذين يرسلون بريدًا عشوائيًا قد يدفعون رسومًا بسيطة أو ينشئون العديد من الحسابات وينتظرون حتى يتمكنوا من إرسال الرسائل.