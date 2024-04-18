تكنولوجيا: هاتف vivo T3x ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh وسعر يبدأ من 161 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف vivo T3x اليوم بشكل رسمي بقدرة بطارية 6000 mAh، ورقاقة Snapdragon 6 Gen 1، وسعر يبدأ من 161 دولار.

يتميز هاتف vivo T3x بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nits، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم vivo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Android 14، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ومن المقرر أن يتوفر Vivo T3x بألوان الأخضر والأرجواني بسعر يبدأ من 161 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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