شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تفرض قواعد أكثر صرامة على منشئى المحتوى المخالف لمعايير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفيد تقارير أن تطبيق تيك توك سيطبق إرشادات وعقوبات أكثر صرامة على منشئي المحتوى الذين ينشرون محتوى قد يكون "إشكاليًا"، حيث تسعى تيك توك جاهدة لإقناع المشرعين والمنظمين الأمريكيين بأن تطبيقها آمن للمراهقين.

وفي خضم ذلك، أعلنت الشركة عن التحديثات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر مايو، حيث قدم تيك توك قائمة طويلة من المحتوى غير المؤهل للتوصية به على صفحات "من أجلك" الخاصة بالأشخاص.

تتضمن القائمة بعض الاختيارات الواضحة ولكن أيضًا بعض المحتوى الذي يُنظر إليه على أنه "مثير للجدل" مثل محتوى فقدان الوزن أو اتباع نظام غذائي، والذي يندرج ضمن فئة "الأنشطة والتحديات الخطيرة"، كما أن المقاطع من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لن تظهر أيضًا في صفحة "من أجلك".

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضًا في القائمة مجموعة واسعة من المحتوى الذي قد يكون معلومات مضللة أو تآمرية، تشمل الأمثلة توصيات غير مثبتة لعلاج مرض بسيط، أو إظهار حشد من الناس في حفل موسيقي والادعاء بأنه احتجاج، أو تحريف مصادر موثوقة مثل الإشارة بشكل انتقائي إلى البيانات العلمية للتوصل إلى نتيجة لم يتم التوصل إليها في الدراسة.

علاوة على ذلك، ستعاقب تيك توك أيضًا منشئي المحتوى الذين يتجاهلون الإرشادات الجديدة وستجعل حساباتهم بالكامل غير مؤهلة للحصول على التوصيات، وأيضًا قد يصبح "العثور على هذه الحسابات أكثر صعوبة" في البحث.

يقدم تيك توك أيضًا ميزة يطلق عليها اسم "حالة الحساب" والتي ستساعد منشئي المحتوى على التحقق مما إذا كانوا يتبعون القواعد، وستعرض الميزة أيضًا مخالفات للحساب أو المنشورات التي تنتهك الإرشادات، كذلك ستتمكن أيضًا من إجراء "فحص الحساب" لمعرفة ما إذا تم منعك من التوصيات بسبب انتهاك القواعد.