شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتطلب وحدات المعالجة المركزية برامج تشغيل؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك مكونًا مهمًا في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا مثل بطاقات الرسومات ، فمن المحتمل أن تحتوي على برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية الخاصة بها .

وعلى الرغم من وجود برامج تشغيل تسمى برامج تشغيل مجموعة الشرائح، ومن الناحية الفنية يوجد رمز صغير يعمل على الشرائح نفسها، إلا أنك لا تحتاج إلى تحديث برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك.

هناك الكثير من برامج التشغيل التي يجب عليك الاحتفاظ بها، لكن المعالج ليس واحدًا منها.

هل وحدات المعالجة المركزية لديها برامج تشغيل؟

بشكل عام لا ، لا تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل لوحدة المعالجة المركزية الجديدة، لا تحتوي وحدة المعالجة المركزية Ryzen أو Intel على برامج تشغيل خاصة بها لتبقى محدثة.

ولا توجد حتى تحسينات أمنية يمكنك إجراؤها عن طريق تحديث برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية لديك، لأنها ببساطة ليست شيئًا.

ما تحتاج إلى أخذه في الاعتبار، وما قد يقصده بعض الأشخاص عندما يقولون برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية، هو برامج تشغيل مجموعة الشرائح.

وترتبط هذه باللوحة الأم وتستخدم لدمج جميع المكونات معًا واستخدام جميع ميزات نظامك، ويمكن أن تحتوي بعض وحدات المعالجة المركزية (CPU) على برامج تشغيل رسومات مدمجة مرتبطة بها، لكن المعالج نفسه لا يحتاج إلى برامج تشغيل.

وتستخدم المعالجات التي تحتوي على رسومات مدمجة برامج تشغيل لعرض سطح المكتب وأي ألعاب تلعبها، و تتميز أحدث الأجيال الثالث عشر والرابع عشر من وحدات المعالجة المركزية (CPU) من Intel برسومات مدمجة طالما أنها لا تحمل علامة "F" في نهاية اسم الطراز.

على سبيل المثال، هناك إصداران من أفضل معالجات Intel Core i9، i9-14900KF و i9-14900K ، ولكن الفرق هنا هو أن طراز K يتميز برسومات مدمجة، في حين أن طراز KF لا يفعل ذلك.

من ناحية أخرى، تمتلك AMD شرائح وحدة المعالجة السريعة (APU)، والتي تحتوي أيضًا على رسومات مدمجة، ولكنها تقتصر على سلسلة الرقائق G.

في حين أن معظم الأجيال السابقة من وحدات المعالجة المركزية Ryzen لم تكن تحتوي على رسومات مدمجة، فإن سلسلة Ryzen 7000 من AMD تتميز بوحدة معالجة رسومات مدمجة أيضًا.

هل تحتاج إلى تحديث برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية؟

على الرغم من وجود بعض المنطق وراء تثبيت برامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية (CPU) عندما يكون المعالج الخاص بك مزودًا برسومات مدمجة، إلا أنه ليس ضروريًا على الإطلاق، ويعد الحفاظ على تحديث برامج تشغيل مجموعة الشرائح الخاصة بك أكثر أهمية، كما هو الحال مع برامج تشغيل الرسومات المحدثة إذا كان لديك بطاقة رسومات مخصصة .

وتشتمل برامج تشغيل شرائح AMD الأحدث على ميزة رائعة تسمى AMD Ryzen Power Plans. تمنحك خطة الطاقة خيار تشغيل وحدة المعالجة المركزية Ryzen الخاصة بك في وضع الأداء العالي أو الوضع المتوازن، و إذا كنت تستخدم وحدة المعالجة المركزية AMD، فإن Ryzen Power Plan هو برنامج التشغيل الذي تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بزيادة الأداء أو موازنة الأداء بشكل عام دون رفع تردد التشغيل.

من ناحية أخرى، لا تمتلك شركة Intel أي شيء إلى جانب برامج تشغيل مجموعة الشرائح لوحدات المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بها المزودة بالرسومات المدمجة، ولا تؤثر برامج تشغيل الشرائح هذه على أداء المعالجات؛ أنها تؤثر فقط على القدرات الرسومية.