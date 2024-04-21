شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 يتضمن ميزة جديدة لحماية المستخدمين من التطبيقات الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يصل Android 15 إلى هواتف Pixel الذكية في وقت لاحق من هذا العام، وقد ظهرت العديد من الميزات من تحديث نظام التشغيل (OS) القادم من Google بفضل معاينات المطورين والإصدار التجريبي العام الأول.

ويقال إن شركة جوجل تعمل على ميزة جديدة مفيدة يمكن أن تساعد المستخدمين على عزل تطبيق ضار على هواتفهم الذكية بعد اكتشافه، وإذا تمت إضافة الميزة إلى الإصدار النهائي من Android 15، فقد يتمكن نظام التشغيل من "عزل" التطبيقات، تمامًا مثل برامج مكافحة الفيروسات على Windows.

ورصدت شركة Android Authority في أحدث إصدار تجريبي من Android 15، تعمل جوجل على القدرة على السماح لتطبيق النظام – مثل خدمات Google Play أو متجر Play – بعزل التطبيقات وتطبيق بعض القيود عليها، وبمجرد عزل التطبيق، ستكون قدراته محدودة للغاية، مما قد يمنعه من اتخاذ إجراء سلبي على جهاز المستخدم.

الكود الخاص بميزة عزل التطبيق موجود على نظام Android 15، ولكن لم يتم تمكينه بعد، وفقًا للمنشور، واستنادًا إلى الكود الحالي، يقال إن الميزة ستمنع التطبيق المعزول من عرض الإشعارات، وإخفاء نوافذه وإيقاف الأنشطة، ومنعه من رنين الجهاز، ومنع التطبيقات الأخرى من التفاعل مع بعض خدماته.

ويقال إن جوجل تعمل على إذن "QUARANTINE_APPS" الذي لا يمكن منحه إلا للتطبيقات الموقعة بنفس الشهادة التي تستخدمها Google للتوقيع على نظام التشغيل أندرويد - مما يحد بشكل فعال من القدرة على عزل التطبيقات على متجر Play (أو خدمات Google Play).

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن برامج مكافحة البرامج الضارة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows قادرة أيضًا على عزل التطبيقات، إلا أن نظام Android أكثر أمانًا من Windows ولا تتمكن التطبيقات من الوصول إلى أجزاء متعددة من الهاتف دون الحصول أولاً على إذن من المستخدم.

ونتيجة لذلك، ستظل التطبيقات المعزولة مرئية في درج التطبيقات على نظام Android 15، ولكن النقر على الأيقونة الرمادية سيُعلم المستخدمين بأن التطبيق غير متاح، مع عرض زرين – OK وUnquarantine app، وفقًا للمنشور. .

لا توجد معلومات حول ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة مع Android 15، حيث تم رصدها لأول مرة في إصدار مطور لنظام Android 14 مرة أخرى في عام 2022، وإذا قررت Google تمكين الوظيفة على Android 15، فمن المحتمل أن متجر Play أو ستكون خدمات Google Play قادرة على أداء وظائف عزل التطبيق.

ومع ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا عندما يكتشف برنامج فحص البرامج الضارة في Google Play Protect تطبيقًا يُظهر سلوكًا مشبوهًا ولكنه لا يمثل تهديدًا معروفًا.