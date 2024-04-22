مقارنة بين نسخ ويندوز 11 وأفضل نسخة تناسب استخدامك

سواء كنت تقوم بتحديث نسخة جهاز الكمبيوتر الخاصة بك إلى Windows 11 أو الحصول على ترخيص نظام تشغيل جديد تمامًا؛ فالاختيار بين نسخ ويندوز 11 يمكن أن يكون أمرًا محيرًا، ومن المهم معرفة أي نوع من إصدارات Windows 11 ستعود بالفائدة عليك ويكون مناسب أكثر لاستخدامك الشخصي.

يتوفر ويندوز 11 الآن في نسختين: Home وPro وهذا يعني أن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار شراء نسخة جديدة من نسخ ويندوز 11، قد يكون اتخاذ قرار بشأن شراء Windows 11 Pro مقابل Home قرارًا صعبًا، ولمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح سوف نقوم بعرض الاختلافات الرئيسية بين نسخ ويندوز 11 برو وهوم، هيا بنا.

مقارنة بين نسخ ويندوز 11 Home وPro

احتفت بشركة Microsoft لتحسينها لنظام التشغيل Windows 10 واصدار نسخ ويندوز 11 هوم وبرو، يأتي Windows 11 في نسختين – Home و Pro، تم تصميم الإصدار Home للمستخدمين العاديين، يأتي Windows 11 Pro بمجموعة من الميزات عالية المستوى تتضمن خصوصية البيانات وزيادة عامل الأمان خاصة إذا كنت تقوم بتثبيت الويندوز على أجهزة الكمبيوتر من أجل استخدامها في الأعمال التجارية أو لأي غرض يكون فيه الأمان عنصرًا أساسيًا، للحصول على تفاصيل كاملة لنظامي التشغيل Home و Pro من نسخ ويندوز 11، تابع القراءة.

نسخة ويندوز 11 المنزلية Windows 11 Home

نسخة ويندوز 11 المنزلية هو الإصدار الأكثر شيوعًا واستخدامًا من نسخ ويندوز 11؛ حيث يستخدمه معظم المستخدمين، وهو أيضًا الإصدار من النظام الأساسي الذي يتم شحنه مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوبات) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الجاهزة.

تم تصميم نسخة ويندوز 11 المنزلية للمستخدم العادي، لذلك إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك للمهام الشخصية مثل تصفح الويب وإنشاء المستندات والترفيه، فإن هذا الإصدار هو الأنسب لك، يشمل الإصدار جميع الميزات الأساسية التي يحتاجها أي شخص يستعمل نظام ويندوز، ولا يتضمن المزايا المتقدمة

كما يتضمن الإصدار Home جميع ميزات ويندوز المتعارف عليها بما في ذلك تخصيص كامل للنظام، ودعم Windows Hello، و Secure Boot، وبرنامج مكافحة الفيروسات Windows Defender، يشتمل هذا الإصدار أيضًا على ميزات أمان وإمكانية تشفير الأجهزة.

ومع ذلك، تفتقد نسخة windows 11 بعض مزايا الأمان المتقدمة، مثل الدعم الكامل لسطح المكتب عن بُعد، والدعم لتقنية Hyper-V، وتشفير جهاز BitLocker، بالإضافة إلى وضع Kiosk Mode، الذي يتيح لك تحويل جهاز Windows الخاص بك إلى أداة عرض.

ويندوز 11 هوم او النسخة المنزلية من اسمها فهي نسخة للإستخدام المنزلي، لا تحمل المميزات المحترفة، على سبيل المثال هناك بعض الأجهزة التي يمكن لها ان تحمل معالجين معًا يعملان معًا لتأدية مهام صعبة وثقيلة، لا يمكن ان تقوم بذلك على نسخة ويندوز 11 العادية، ستحتاج الى نسخة محترفة أكثر مثل ويندوز 11 برو، فما هي نسخة 11 برو؟

Windows 11 Pro

يأتي إصدار Pro من Windows 11 بجميع ميزات الإصدار Home، بالإضافة إلى بعض المزايا الإضافية، تشمل هذه المزايا إضافات أمان مثل حماية معلومات Windows، وتشفير جهاز BitLocker، وتحديث Windows للأعمال، توفر نسخ ويندوز 11 pro أيضًا دعمًا لوضع Kiosk Mode ومجموعة من الميزات المتعلقة بخدمة Azure، والتي ستكون مفيدة للمستخدمين في الأعمال التجارية، كما يتيح Windows 11 Pro الاتصال بالشبكات المشتركة بسهولة، مما يجعله مناسبًا للعمل عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تعد نسخة windows pro مثالية أيضًا للأجهزة عالية الأداء، حيث يسمح لنظامك الآن بحمل ما يصل إلى وحدتي معالجة مركزية (CPU)، مع حد أقصى لعدد 128 نواة، كما يمكن لـ Windows 11 Pro أيضًا التعامل مع حد أقصى لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بحجم 2 تيرابايت، بالمقارنة مع 128جيجابايت في Windows 11 Home.

كيفية الحصول على Windows 11 Home أو Pro

يمكنك تحميل ISO خاص بالويندوز بسهولة من موقع مايكروسوفت وتحميله وتثبيته على أي جهاز لكنك لن تستطيع تفعيله بدون مفتاح شراء -وهذه ليست بمعضلة اذ ان الويندوز مجاني اصلًا- وللحصول على مميزات الويندوز المُفعل ستحتاج الى شراء مفتاح تفعيل خاص به سواء من مواقع ومتاجر خارجية او متجر مايكروسوفت.

تعرف على المزيد من نسخ ويندوز 11

بالإضافة إلى نسختى ويندوز المنزلية و windows pro ، هناك عدد من نسخ ويندوز 11 المتقدمة والتي يتم استخدامها بشكل أكثر تخصيصًا وتتمثل في:

Windows 11 Enterprise

تم تصميم Windows 11 Enterprise خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، يوفر ميزات قوية في مجال الأمان والإدارة من خلال ميزات مثل Windows Autopilot وتكامل Azure Active Directory، يضمن Enterprise إدارة سهلة لتقنية المعلومات وزيادة الإنتاجية.

Windows 11 Education

إذا كنت طالبًا أو معلمًا أو صاحب مؤسسة تعليمية، فقد تم تصميم Windows 11 Education خصيصًا لك، يوفر هذا الإصدار نفس الميزات المتاحة في Windows 11 Enterprise ولكن بتكلفة أقل، لتتمكن من استعماله في حياة التعليم بسهولة بدون مشاكل وبسهولة.

Windows 11 Pro for Workstations

تم تصميم Windows 11 Pro for Workstations للمهام ذات الأداء العالي، إذا كنت تعمل كمصمم جرافيكي أو مهندس تصميم أو محرر فيديو وتستخدم الرسومات ثلاثية الأبعاد أو تحرير الفيديو، فستلبي هذه النسخة احتياجاتك من خلال دعمها المتعدد للأجهزة وأدائها المحسن.

Windows 11 S

Windows 11 S هو إصدار مبسط يركز على الأمان والأداء وجودة الأداء حيث أنه يسمح فقط بتثبيت التطبيقات من متجر Microsoft مما يقلل من مخاطر البرامج الضارة، هذا الإصدار مثالي للمستخدمين الذين يضعون عامل الأمان في المقام الأول.

أخيرًا،، نتمنى أن نكون قدمنا معلومات تفصيلية عن أهم نسخ ويندوزز 11 تساعدك في اختيار الإصدار الأنسب لك، من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة وطبيعة الأعمال التي تقوم بها من خلال جهازك، سواء كنت مستخدمًا عاديًا أو محترفًا أو جزءًا من مؤسسة كبرى سوف تجد نسخة ويندوز 11 توافق طبيعة عملك ولكن عليك مراجعة مقالنا مرة أخرى لمراجعة مميزات كل إصدار ومدى مناسبته لك.

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