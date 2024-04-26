تعرف على تطبيق اعتمرنا دليلك ورفيقك في رحلة العمرة المُباركة

تطبيق اعتمرنا يعد واحدًا من أبرز التطبيقات التي يمكنك باستخدامها ترتيب وتنظيم رحلة العمرة الخاصة بك بسهولة، يقدم لك التطبيق عدة ميزات وخدمات متعددة تجعلك معتمدًا عليه بشكلٍ كامل خلال ترتيبك للعمرة، وفي هذا المقال سنلقي الضوء على تلك الخدمات والميزات.

مميزات برنامج اعتمرنا:

الوصول سريعاً لـ :

يتميز تطبيق إعتمرنا بقدرته على تنظيم رحلتك بشكل جيد مع تعريفك بجميع التفاصيل التي تحتاج إليها أثناء رحلتك.

يساعدك التطبيق على توفير وقتك وجهدك في التنظيم فمن خلاله يمكنك الاستفادة من عدة خدمات في وقتٍ واحد بدلًا من تنفيذ كل خدمة من مكان مختلف.

يمكنك اختيار العرض المناسب لتكاليفك وتحديد الميزانية الخاصة برحلتك حتى لا تتعدى الاقتراحات المقدمة لك تلك الميزانية.

يمكنك التواصل بشكل سلس مع شركات السفر والفنادق المختلفة بسهولة.

ما الذي يقدمه له برنامج إعتمرنا؟

إن كنت تبحث عن تطبيق حجز عمرة فإن تطبيق إعتمرنا يقدم لك عدة خدمات تساعدك بهذا الشأن، تستطيع التعرف عليها مما يلي:

1-رحلات العمرة البرية:

يقدم لك تطبيق إعتمرنا خدمة رحلات العمرة البرية والتي يمكنك تحديد وجهتك فيها والمدة الزمنية التي ستكون في رحلتك خلالها ثم ستجد جميع الرحلات التي تتفق مع اختياراتك بمختلف عدد الأيام وبجميع التفاصيل التي تحتاجها.

2-رحلات العمرة بالطيران:

إن كانت رحلات العمرة البرية لا تناسبك فيمكنك الاعتماد على الرحلات المعتمدة على الطيران للحصول على رحلة مباشرة ومريحة، ويمكنك خلال تلك الرحلة أيضًا تحديد التفاصيل التي تناسبك مسبقًا ثم تفقد الرحلات المتاحة لما يناسبك.

3-الفنادق:

يمكنك من خلال برنامج اعتمرنا البحث عن فندق مناسب للمكان الذي تحتاجه مع خيارات عديدة من الأماكن التي يوفرها لك التطبيق، وتحدد في هذه الحالة أيضًا المكان الذي تريد الفندق به، ويوم تسجيل دخولك وخروجك من الفندق وعدد النزلاء وتوزيعهم على عدد الغرف الذي تحتاجه.

4-السيارات:

يقدم لك تطبيق اعتمرنا إمكانية تأجير السيارات بسهولة مما يجعل عملية التنقل داخل المملكة العربية السعودية خلال فترة إقامتك عملية سهلة وغير معقدة، حيث يمكنك الاختيار بين بدائل كثيرة للسيارات يوفرها لك التطبيق.

كما يعطيك برنامج إعتمرنا إمكانية اختيار نوع السيارة ومعرفة عدد الراكبين المسموح بهم وكذلك تكلفة تأجيرها لمدة يوم بحيث يمكنك اختيار السيارة التي تتناسب مع عدد أفراد عائلتك ومع ميزانيتك.

5-التقديم على الفيزا:

يمكنك أيضًا التقديم على الفيزا من خلال برنامج إعتمرنا عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك على التطبيق، وللتقديم على الفيزا تحتاج إلى البيانات الآتية:

اسمك كاملًا كما هو مكتوب في جواز السفر الخاص بك. جنسيتك. رقم جواز السفر الخاص بك وصورته. صورة شخصية لك. الرقم المدني أو الهوية وكذلك صورة بطاقة الهوية. نوع التأشيرة والتي يمكنك الاختيار فيها بين التأشيرة السياحية وتأشيرة العمرة.

كما يمكنك من خلال تطبيق اعتمرنا تنظيم رحلة تتضمن زيارة المزارات الدينية في مكة والمدينة وذلك تحت إشراف مشرف متخصص في الشعائر الدينية.

طريقة استخدام برنامج إعتمرنا:

قم بتنزيل تطبيق اعتمرنا على جهازك. قم بإنشاء حساب شخصي لك تستطيع من خلاله الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر التطبيق. اختر الخدمة التي تريدها ما بين حجز الرحلات والفنادق والسيارات. قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك حيث يوفر لك التطبيق أكثر من طريقة تختار منها ما يناسبك. يمكنك بعد القيام بالحجز متابعة الحجز والمواعيد الخاصة بك من التطبيق حتى تتمكن من ترتيب جدول رحلتك بشكلٍ جيد.

خطوات إصدار تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا:

إذا كنت قادمًا من خارج المملكة فحسب ما قالته وزارة الحج والعمرة فإنك بحاجة إلى إصدار تصريح العمرة أولًا وهو ما يمكنك إصداره بسهولة من خلال برنامج اعتمرنا، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات الآتية:

قم بتنزيل تطبيق إعتمرنا على جهازك. قم بفتح قائمة الخدمات، ومن الخدمات المتاحة أمامك قم باختيار خدمة تصريح العمرة للقادمين من الخارج. قم بتحديد عدد الأفراد الذي تريد أن تقوم بحجز تصريح له ثم قم بالضغط على متابعة. بعدها ستقوم بتحديد الوقت والتاريخ الخاصين بالعمرة كما تحدد نقطة التجمع، وبعدها اضغط على استمرار. قم بإدخال البيانات التي سيتم طلبها منك وذلك مع العلم بأن تأشيرة المسافر يجب أن تكون تأشيرة سارية، وسيتم طلب رقم التأشيرة وجواز السفر وما يثبت الحصول على جرعتي اللقاح الخاص بكورونا، ثم اضغط على إتمام بعد إدخال تلك البيانات.

ويمكنك من خلال التطبيق معرفة الأوقات التي من المتوقع أن تكون مزدحمة لذلك يمكنك تجنبها بسهولة عن طريق معرفتها من التطبيق، لذلك يعد تطبيق اعتمرنا أفضل خياراتك في حالة بحثك عن تطبيق حجز عمرة.