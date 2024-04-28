شكرا لقرائتكم خبر عن "نسك" يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في قطاع السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن تطبيق "نسك" تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في قطاع السفر.

يأتي هذا بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة. تطبيق نسك وبينت أن هذا الإنجاز يعود للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.

تطبيق "نسك" يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يعمل التطبيق بـ 10 لغات مختلفة.

هذا فضلًا عن تقديم أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن. علمًا بأن تطبيق "نسك" يعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية. 10 جهات متعاونة هذا بالإضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال، فيما يجسد حصول تطبيق "نسك" على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلاً في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وذلك لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءاً من الرحلة الإيمانية.

ويمكن تطبيق "نسك" مستخدميه من تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم للحرمين الشريفين بسهولة، والاستفادة من عدد متزايد من الخدمات التي يقدمها.

ويأتي من ضمنها تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.