شكرا لقرائتكم خبر عن مهم للمستهلكين.. "المواصفات والمقاييس" توضح مزايا تطبيق "تأكد" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مزايا تطبيق "تأكد" الذي طور بالشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبينت أن التطبيق يتيح للمستهلك والمقيم من التحقق من علامة الجودة، ومنتجات البلاستيك القابل للتحلل، وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية.
من خلال تطبيق "تأكد" يمكن أيضا التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، واستعراض المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، وخاصية لتقديم بلاغ تجاري عند انتهاء فترة ترخيص استخدام العلامة.
هذا بالإضافة إلى التحقق من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والإطارات وبطاقة اقتصاد الوقود وكذلك المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة.
ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية المسح لرمز الاستجابة السريع (QR CODE) للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة والمنتجات الحاصلة على ملصقات كفاءة الطاقة، من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.
كما يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا.
وبينت أن التطبيق يتيح للمستهلك والمقيم من التحقق من علامة الجودة، ومنتجات البلاستيك القابل للتحلل، وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية.
مزايا تطبيق "تأكد"وتلك المنتجات تشمل (المكيفات، الغسالات، الثلاجات، السخانات، والمجففات)، والإطارات والمركبات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه وأدوات القياس.
من خلال تطبيق "تأكد" يمكن أيضا التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، واستعراض المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، وخاصية لتقديم بلاغ تجاري عند انتهاء فترة ترخيص استخدام العلامة.
هذا بالإضافة إلى التحقق من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والإطارات وبطاقة اقتصاد الوقود وكذلك المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة.
تطبيق "تأكد"يضاف إلى ذلك سعة التبريد والاستهلاك السنوي، وقدرة الدخل الكهربائية وكذلك مطابقة المواصفات السعودية.
ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية المسح لرمز الاستجابة السريع (QR CODE) للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة والمنتجات الحاصلة على ملصقات كفاءة الطاقة، من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.
كما يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا.