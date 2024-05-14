شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات "آبل" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع الأمن السيبراني التحذير إلى مستوى عال جدًا من ثغرات أمنية بمنتجات Apple.
ودعا إلى مبادرة إجراء التحديثات. الأمن السيبراني يدعو إلى مبادرة إجراء تحديثات أمنية على منتجات AppleThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
ودعا إلى مبادرة إجراء التحديثات. الأمن السيبراني يدعو إلى مبادرة إجراء تحديثات أمنية على منتجات AppleThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
بمستوى تحذير عال جدا..— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) May 14, 2024
الأمن السيبراني يدعو إلى مبادرة إجراء تحديثات أمنية على منتجات Apple#الإخبارية