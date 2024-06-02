تكنولوجيا: لهذا السبب.. لم يعد بإمكانك استخدام ميزة البقشيش في Tumblr

القاهرة - سامية سيد - أغلق Tumblr رسميًا ميزة "Tips"، وهي ميزة الاشتراك التي يمكن لمنشئي المحتوى من خلالها تلقي مدفوعات لمرة واحدة من متابعيهم، واختفت أيقونة البقشيش تلقائيًا من جميع المشاركات والمدونات مع تمكين الميزة.

في المقابل يتوقف منشئي المحتوى الذين يستخدمون هذه الميزة يوم 15 يونيو هو اليوم الأخير الذي يمكنهم فيه سحب الأموال التي تلقوها من البقشيش.

وفي منشور للشركة فقد أوضحت أن الميزة فشلت في جذب الإهتمام كما أن استراتيجية الشركة منذ العام الماضي تعتمد على إلغاء الميزان التي لا تقدم أداءجيدًا.

في عام 2022، قدم Tumblr النصائح كميزة تكميلية لـ Post+، وهو عرض الاشتراك الذي يسمح لمنشئي المحتوى بوضع المحتوى خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

ومع ذلك، تم إيقاف Post+ العام الماضي بسبب رد فعل عنيف من قبل المستخدمين، ويبدو أن المستخدمين قد سئموا من منصتهم المفضلة التي تحاول كسب المال منهم، لذلك ليس من المستغرب أن محاولة المنصة لاستخدام النصائح لم تنجح.

فيما يتعلق بميزات تحقيق الدخل الأخرى، لا يزال لدى Tumblr شارة الداعم الخاصة به، والتي تكلف 2.99 دولارًا شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا ويمكن عرضها على مدونته مثل أي شارة أخرى.



وأوضحت الشركة على موقعها على الإنترنت أن شارة الداعم ستظهر “شاينر آند شينر” مع مرور الوقت واستمرار المستخدم في دعم المنصة.