تكنولوجيا: شحنات Apple Watch تتراجع للعام الثانى على التوالى

القاهرة - سامية سيد - رغم الأداء القوى الذى حققته شركة آبل فى قطاع الهواتف الذكية خلال عام 2024، إلا أن نتائجها فى سوق الساعات الذكية لم تكن على نفس المستوى.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، تراجعت شحنات Apple Watch بنسبة 19% خلال العام 2024، وهو التراجع الثانى على التوالى بعد انخفاض مماثل فى عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن آبل شهدت انخفاضًا فى الطلب على ساعاتها الذكية فى جميع المناطق حول العالم، باستثناء السوق الهندى الذى سجّل نموًا محدودًا. وكانت أمريكا الشمالية — التى تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية لآبل — من أكثر المناطق تضررًا، ما يعكس تحولًا فى سلوك المستهلكين أو انخفاضًا فى الحماس تجاه التحديثات الأخيرة من الشركة.

وسجل الربع الرابع من عام 2024 خامس فصل على التوالى يشهد تراجعًا فى شحنات Apple Watch، وهو مؤشر سلبى يثير تساؤلات حول استراتيجية الشركة فى هذا القطاع. وأوضحت Counterpoint أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع هو غياب إصدار جديد من Apple Watch SE، وهى الفئة الاقتصادية التى تحظى بشعبية كبيرة. كما أن التحديثات الطفيفة التى حصلت عليها Apple Watch Series 10 لم تكن كافية لدفع المستخدمين للترقية، ما انعكس سلبًا على المبيعات.

وفى المقابل، شهدت الشركات المنافسة نموًا ملحوظًا فى شحنات الساعات الذكية، ما يزيد من حدة المنافسة التى تواجهها آبل فى هذا السوق. وتعوّل الشركة الأمريكية فى العام الحالى على الجيل الجديد من Apple Watch SE إلى جانب الإصدار المحدث من Watch Urtla 3، لتعويض التراجع واستعادة مكانتها فى سوق الساعات الذكية.