شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify يختبر زر "الغفوة" للأغانى التى سئمت الاستماع إليها والان مع تفاصيل الخبر

يختبر Spotify زر "غفوة" جديدًا يتيح لك إزالة أى أغنية مؤقتًا من توصياتك فى حال احتجت إلى استراحة قصيرة من الاستماع إليها، وسيظهر هذا الخيار للأغانى التى تختار إخفاؤها من قوائم التشغيل، وسيمنع Spotify من إضافتها إلى توصياتك لمدة 30 يومًا.

وتختبر Spotify زر الغفوة مع مشتركى Premium أولًا، لكنها تُعلن عن توفيره للمزيد من المستمعين قريبًا، بالتزامن مع هذا التحديث تُجرى Spotify تغييرًا على زرّ الإخفاء، حيث سيؤدى الضغط عليه الآن إلى حذف أغنية من قائمة تشغيل على جميع أجهزتك، وليس فقط على الجهاز الذى اخترتها عليه.

كما جدد تطبيق بث الموسيقى قائمة تشغيله لمستخدمى Premium بتصميم جديد يتضمن خيارات التشغيل العشوائى، والتشغيل العشوائى الذكى، والتكرار، ومؤقت السكون، كما سيسمح للمشتركين برؤية الأغانى الموصى بها من Spotify بعد انتهاء قائمة تشغيلهم.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى Spotify لتسهيل إدارة قوائم التشغيل على الأجهزة المحمولة من خلال وضع أزرار "إضافة" و"فرز" و"تعديل" أعلى كل قائمة تشغيل، ويتوفر خيار جديد للمستخدمين فى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا لتحويل الأغانى المفضلة إلى قوائم تشغيل، بالإضافة إلى زر "إنشاء" أسفل يمين شاشة التطبيق، والذى يمكنك استخدامه لإنشاء قوائم تشغيل والانضمام إلى قوائم تشغيل مشتركة.

كما يمكن لمستخدمى الاشتراك المميز استخدام زر "إنشاء" للاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء والوصول إلى قوائم تشغيل الذكاء الاصطناعى.

وأطلقت Spotify تحديثًا لتطبيق سطح المكتب أيضًا، حيث أطلقت ميزة جديدة تتيح لك الاستماع إلى معاينات للأغانى من قوائم التشغيل والألبومات والفنانين تمامًا كما يمكنك القيام به على الهاتف المحمول.