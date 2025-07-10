شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث أندرويد 16 يتسبب فى مشكلات بالشاشة لمستخدمى هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة جوجل في إتاحة تحديث أندرويد 16 لمستخدمي هواتف بيكسل، في محاولة لتعويض التأخير الذي صاحب إطلاق سلسلة بيكسل 9 العام الماضي، لكن ورغم أهمية التحديث واستقراره، ظهرت مشكلات واضحة في الأداء لدى بعض المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتحديث هواتفهم إلى النسخة الجديدة.

ورغم أن التحديث الأول من أندرويد 16 لم يتضمن التغييرات البصرية الكبيرة التي كشفت عنها جوجل في فعالية Android Show بشهر مايو، إلا أن إطلاق النسخة المستقرة في يونيو يُعد خطوة مهمة نجحت الشركة في تحقيقها.

لاحظ عدد من مستخدمي بيكسل أن شاشات هواتفهم أصبحت غير مستجيبة لفترات أطول من المعتاد بعد التحديث، وانتشرت الشكاوى على منتديات جوجل ومنصة "ريديت"، حيث أشار المستخدمون إلى أن الشاشة تتأخر في الاستجابة عند النقر أو الضغط على زر الطاقة، وفي بعض الحالات، تظهر استجابة بطيئة ملحوظة في الاستخدام اليومي.

جوجل اعترفت بوجود المشكلة بالفعل، وأكدت أنها تعمل على إصلاحها، وقد بدأت هذا الأسبوع في إرسال تحديث جديد من شأنه معالجة الأعطال الخاصة بالشاشة وإعادة الأداء إلى طبيعته.

تسعى جوجل إلى معالجة هذه المشكلات سريعًا قبل الكشف عن سلسلة بيكسل 10 الجديدة، والتي تشير التقارير إلى إمكانية إطلاقها في أغسطس المقبل، وكانت جوجل قد طرحت بيكسل 9 العام الماضي أيضًا في أغسطس، لكن دون دعم بنظام أندرويد 15 عند الإطلاق، وهو ما يبدو أن الشركة حرصت على تفاديه مع هواتف 2025.

يذكر أن المواصفات الفنية لهاتف بيكسل 10 برو تسرّبت خلال الأسابيع الأخيرة، في استمرار لمسلسل التسريبات الذي يحيط بهواتف جوجل عامًا بعد عام، إذ تم رصد إعلانات وصور لهاتف بيكسل 10 في أكثر من مكان، مما يرجح تنظيم حدث الإطلاق في 20 أغسطس، أي قبل أسابيع قليلة فقط من الكشف المتوقع عن سلسلة آيفون 17 من شركة آبل.