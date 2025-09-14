تكنولوجيا: الفطيم BYD في السعودية تُطلق النسخة الأولى من”Super Hybrid Tech Day” في المملكة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - • استعرض هذا الحدث الاستثنائي والأول من نوعه في المنطقة أحدث ابتكارات BYD في تكنولوجيا السيارات الهجينة القابلةللشحن ثنائية المحرك على الطرق الوعرة لأول مرة في

الرياض، المملكة العربية السعودية: 8 سبتمبر،2025: استضافتالفطيم BYD في المملكة العربية السعودية، الموزع الرسمي لشركة BYD،الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والسباقة في مجال تطوير مركبات الطاقة الجديدة(NEV)، النسخة الأولى من حدث ” Super Hybrid Tech Day“ في صالة عرض BYD في الرياض. أتاحت هذه الفعالية فرصة حصرية، لوسائل الإعلام والمؤثرين الاعلاميين والعملاء والوكلاء الفرعيين، لاستكشاف وتجربة أحدث ابتكارات BYD في تكنولوجيا السيارات الهجينة للمرة الأولى في المملكة.



وشكّل هذا الحدث منصة لاستعراض تقنية BYD المتطورة للدفع المزدوج الهجين المخصص للطرق الوعرة (DMO). وتُعد هذه التقنية القابلة للشحن ابتكاراً حصرياً من BYD، إذ تجمع بين سهولة التزود بالوقود وكفاءة القيادة الكهربائية. وتضمّن البرنامج عروضاً حيّة وتجارب تفاعلية بالإضافة إلى جلسات تقديمية من الخبراء، أبرزت كيفية تحقيق تقنية الدفع المزدوج للطرق الوعرة من BYD توازناً مثالياً بين الكفاءة والقوة والمسؤولية البيئية. واستمع الحضور إلى شرح مفصل عن رؤية BYD الطموحة والتزامها بإحداث ثورة فيصناعة السيارات عالميًا من خلال أنظمة دفع هجينة متطورة صممت لتلبية احتياجات القيادة الحضرية، وتوفر أداء استثنائي، مع ضمان قدرة فائقة علىالقيادة في الطرق الوعرة.

وبهذه المناسبة صرّح جيروم سايقوت، المدير التنفيذي لشركة الفطيمBYD في المملكة العربية السعودية: “نفخر بإطلاق تقنية BYD المبتكرة للدفع المزدوج الهجين القابل للشحن والمخصصة للطرق الوعرة في السوق السعودي. يمثل “Super Hybrid Tech Day” خطوة مهمة في مسيرتنا نحو الابتكار والتنقل المستدام، ويؤكد حرصنا على تقديم تقنيات متطورة وحلول مبتكرة ترتقي بتجربة عملائنا في المملكة.”

تواصل شركة BYD تعزيز مكانتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة(NEVs) عبر تطويرات تكنولوجية مبتكرة. وتعد BYD من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تخصص الشركة أكثر من 12% من موظفيها للعمل في البحث والتطوير عبر 11 مركزًا بحثيًا موزعة حول العالم. تسجل الشركة ما يقارب 45 طلبًا لبراءات الاختراع يوميًا، وتحصل على حوالي 20 براءة اختراع يوميًا، وقد نالت 4 براءات اختراع ذهبية مرموقة، مما يعكس التزامها القوي بالابتكار والتفوق التقني.

شهدت تقنيات BYD تطوراً واسعاً على مدار أربعة أجيال، وتشمل حاليًا ثلاثةإصدارات متخصصة: تقنية DM-i المثالية للاستخدام الذكي والموفر للطاقةفي المدن والمناطق الحضرية، وتقنية DM-p التي توفر قوة متميزة وأداء استثنائي وتقنية DMO المصمَّمة خصيصاً للطرق الوعرة. وتجمع منصةDMO بين محرك طولي فائق الأداء، ونظام دفع رباعي بمحركين، ونظام تعليقمتطور، بالإضافة إلى تقنية البطارية المتقدمة (Blade Battery) من BYDالتي تعيد تعريف معايير أمان مركبات الطاقة الجديدة، والتي حصلت على أكثر من 1100 براءة اختراع متعلقة بتصميمها وتصنيعها. تقدم هذه الابتكارات الرائدة في البطاريات قوة وكفاءة وأمان لا مثيل لها عبر جميع فئات المركبات.

تُمثل منصة DMO الهجينة الرائدة للطرق الوعرة، نقلة نوعية في عالم تقنياتBYD، من خلال دمجها تقنية الهيكل “الغير حامل“، والمحرك الطولي عاليالأداء، وتقنية الخلية إلى الهيكل Cell–to–Chassis ، إلى جانب نظام الدفعالرباعي الكهربائي ثنائي المحرك، ونظام التعليق المستقل. وتُوفر هذه المنصةقوة فائقة تصل إلى حوالي 480 حصانًا، أي ما يُعادل محرك V8 سعة 4.0 لتر، ومدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر. كما تتيح تجربة قيادة سلسة ومريحة للغاية، مع كفاءة طاقة استثنائية وأداء متميز على الطرق الوعرة.

تستعد BYD السعودية للكشف قريبًا عن مجموعة جديدة من الطرازات التي تُوسع محفظتها من المركبات الكهربائية المبتكرة، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق المملكة. ويأتي هذا الالتزام المستمر بالابتكار ضمن رؤية BYD الأوسع لإحداث تحول جذري في صناعة السيارات على المستوى العالمي من خلال حلول متقدمة في مجال الطاقة الجديدة.

وبالإضافة إلى ريادتها في مجال المركبات الكهربائية، تعزز BYD، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا البطاريات وحلول تخزين الطاقة، وجودها في المملكة العربية السعودية عبر شراكات استراتيجية ومشاريع واسعة النطاق لتخزين البطاريات، تدعم أهداف المملكة في الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية.