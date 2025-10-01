تكنولوجيا: تُطلق أمازون مجموعة Echo الجديدة كلياً بتصميم لافت وصوت فائق الجودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم الأجهزة الأربعة الجديدة تكاملًا بين التصميم والعملية في منزلك وهي Echo Dot Max وEcho Studio وEcho Show 8 وEcho Show 11

يوفر جهازا Echo Dot Max وEcho Studio صوتاً استثنائياً.

ستُمكّن تقنية السيليكون المخصص وتقنية Omnisense تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen-AI) المستقبلية التي تدعم قدرات أليكسا+ عند توفرها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تُقدِّم أمازون اليوم أجهزة Echo الأكثر تطورًا حتى الآن. يوفر كل من Echo Dot Max وEcho Studio وEcho Show 8 وEcho Show 11 الجديدة كليًا قوة معالجة أكبر وصوتاً فائق الجودة، وتتميز بمظهر وشكل جديدين كلياً يضمنان استمتاع العميل، وهي جاهزة لفتح تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة بمجرد توفرها عبر Alexa+ في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

مكبرات صوت ذكية توفر صوتاً فائق الجودة

Echo Dot Max

يتميز Echo Dot Max الأول على الإطلاق بما يقرب من 3 أضعاف صوت الجهير مقارنة بجهاز Echo Dot (الجيل الخامس)، مع أصوات تملأ الغرفة وتتكيف تلقائياً مع المساحة التي يتواجد بها. ولأول مرة، تم تصميم Echo Dot من الألف إلى الياء بمكبّري صوت. يتميز Echo Dot Max بنظام مكبر صوت متطور ثنائي الاتجاه مع مضخم صوت عالي الحركة ومُحسَّن لإنتاج صوت جهير عميق، ومكبر صوت عالي النبرة مخصص للنغمات العالية الواضحة. كما أعادت أمازون هندسة نظام الصوت. يستغني التصميم الجديد عن وحدة مكبر الصوت المنفصلة، ويدمج مكبر الصوت مباشرة في غلاف الجهاز لزيادة المساحة الهوائية إلى أقصى حد للحصول على صوت جهير أكثر امتلاءً. والنتيجة هي مكبر صوت صغير الحجم يتمتع بقوة هائلة مقارنة بحجمه، مما يجعله أفضل Echo Dot تم بناؤه على الإطلاق.

Echo Studio

صممت أمازون جهاز Echo Studio ليتناسب بأناقة مع أي غرفة. إنه أصغر بنسبة 40% من الإصدار الأصلي ويوفر أفضل صوت يمكن للعملاء الحصول عليه في مكبر صوت ذكي بهذا الحجم. يجمع Echo Studio الجديد بين مضخم صوت قوي عالي الحركة يوفر صوت جهير عميق وغامر وثلاثة محركات كاملة النطاق موضوعة بشكل مثالي لإنشاء صوت غامر يملأ الغرفة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الصوت المكاني (spatial audio) وDolby Atmos – وهي بعض من أكثر تقنيات الصوت تقدماً المتوفرة – لتجربة صوت محيطي حقيقية.

بالإضافة إلى الصوت الفائق الجودة، يتميز هذا المكبر الذكي الجديد بتصميم كروي عصري جديد ومواد فاخرة. تم حياكة القماش بتقنية 3D للحفاظ على الشفافية الصوتية القصوى. وأضافت أمازون نموذج فهم مرئي جذاب إلى حلقة الضوء المألوفة.

Echo Show 8 وEcho Show 11 شاشات ذكية بتصميم جديد مذهل

تجمع الشاشات في Echo Show 8 وEcho Show 11 بين تقنية اللمس المضمنة في الخلية (in-cell touch) وتصميم الكريستال السائل السلبي (negative liquid crystal) لتقديم تجربة مشاهدة مذهلة ومرئيات محيطية تتكيف مع البيئة. يسمح هذا النهج لأمازون بتقليل طبقات الترقق وزيادة زاوية المشاهدة إلى أقصى حد، لتقدم جودة الصورة استثنائية مع وضوح محسَّن في الغرف الساطعة والمضاءة بشكل خافت على حد سواء. تحوي هذه الشاشات الجديدة عالية الكثافة والدقة أكثر من مليون بكسل، وتكملها كاميرا بدقة 13 ميجابكسل لإجراء مكالمات فيديو فائقة الوضوح. كما زادت أمازون مساحة الشاشة القابلة للعرض إلى أقصى حد، حيث يظهر المزيد من المحتوى الأكثر أهمية لعملائنا.

يتميز جهازا Echo Show 8 وEcho Show 11 الجديدان كلياً بهندسة صوتية جديدة بالكامل. يشتمل كلا الجهازين على مكبرات صوت استريو أمامية جديدة ومضخم صوت مخصص للحصول على صوت مكاني يملأ الغرفة مما يجعلهما أفضل شاشات ذكية متوفرة لدينا من حيث جودة الصوت عند الإطلاق. يتم وضع مشغلات النطاق الكامل بشكل استراتيجي أسفل الشاشات العائمة، وتم تصميمها بدقة لتوجيه الصوت للأمام لتوصيل صوت واضح بشكل لا يصدق مباشرة نحو العميل.

صُمم حامل قابل للتعديل (يُباع بشكل منفصل) حصريًا لـ Echo Show 8 وEcho Show 11، وتمت صياغته بعناية ليكمل تصميم ولون كل جهاز ليسمح الحامل بالتفاعلات بزاوية مثالية، في كل مرة.

سيليكون مخصص لتجارب قوية ومُحسَّنة

في قلب أجهزة Echo الجديدة من أمازون توجد شريحتا سيليكون مصممتان خصيصًا [AZ3] و[AZ3 Pro] ومُسرّع ذكاء اصطناعي (AI Accelerator) جديد كلياً مُصمم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يستخدم Echo Dot Max شريحة AZ3 لتمكين سماع أكثر دقة للمحادثات — وهو أحد أهم الأجزاء وأكثرها صعوبة في بناء ذكاء اصطناعي محيطي. تعمل شريحة AZ3 على تشغيل أفضل ميكروفونات أمازون حتى الآن، مما يدعم تفاعلات أكثر طبيعية وسلاسة مع Alexa، ويقوم بتصفية ضوضاء الخلفية وتحسين قدرة Alexa على اكتشاف كلمة التنشيط بنسبة تقارب 50%. يشتمل Echo Studio وEcho Show 8 وEcho Show 11 على شريحة AZ3 Pro الأكثر تطورًا، والتي تعتمد على قوة قدرات الصوت في AZ3، وتضيف دعمًا لنماذج اللغة الحديثة ومُحوّلات الرؤية (vision transformers).

تم بناء Omnisense، وهي منصة المستشعرات المخصصة من أمازون والمصممة للذكاء الاصطناعي المحيطي، على أساس هذا السيليكون. تستفيد Omnisense من مجموعة من المستشعرات والإشارات – الكاميرا بدقة 13 ميجابكسل في أجهزة Echo Show الجديدة، والصوت، والموجات فوق الصوتية، ورادار WiFi، ومقياس التسارع، وWiFi CSI – مما يُمكّن تجارب أليكسا الأكثر تخصيصاً واستباقية ومساعدة.

أجهزة Echo الأكثر تطوراً حتى الآن

تم تصميم الجيل التالي من أجهزة Echo لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها جاهزة لأليكسا+، مساعد أمازون المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تتميز الأجهزة الأربعة الجديدة جميعها بقدرات مادية متقدمة لتشغيل تجارب الجيل التالي عندما تصبح متاحة في الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع توفير تفاعلات أسرع وأكثر فائدة اليوم.

التسعير والتوفر

ستتوفر التشكيلة الجديدة من أجهزة Echo للعملاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام (2025).