تكنولوجيا: Ring تُقدِّم أول كاميرات لها على الإطلاق بدقة 4K بميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم عصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما ركزت Ring على مدار 15 عامًا على تطوير وضوح وموثوقية الفيديو لمساعدة العملاء في مراقبة ما يهمهم أكثر. واستمراراً لهذا الالتزام، تقدم Ring أحدث كاميراتها وأجراس الأبواب بدقة 2K و4K، مما يمثل الخطوة التالية في مهمتها لبناء تقنية تعزز راحة البال العملاء.

تقنية Retinal Vision: وضوح بصري بدقة 2K و4K

مع أول مجموعة أجهزة بدقة 4K على الإطلاق من Ring، تضع الشركة معياراً جديدًا للوضوح والذكاء. تعمل هذه الأجهزة بواسطة تقنية الضبط التلقائي المتقدمة لالتقاط التفاصيل الهامة بدقة نابضة بالحياة—مقاطع فيديو تبدو أقرب إلى ما تراه العين البشرية طبيعيًا.

تتجاوز تقنية Retinal Vision بعض مستشعرات الكاميرات التقليدية، حيث تعمل على تحسين كل خطوة في عملية التصوير من خلال الضبط المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تأتي التقنية في نسختين — Retinal 2K وRetinal 4K — وهي متاحة عبر العديد من منتجات Ring الجديدة.

كاميرا Spotlight Cam Pro وFloodlight Cam Pro

لتأمين وإضاءة المساحات الخارجية الرئيسية، يتوفر جهازا Spotlight Cam Pro وFloodlight Cam Pro، وكلاهما يتميز بتقنية Retinal 4K وتقريب مُحسَّن يصل إلى 10 أضعاف لالتقاط التفاصيل حتى على مسافة بعيدة، وميزة Low-Light Sight للحصول على عرض بالألوان الكاملة، حتى عندما تكون الأضواء مطفأة. يتميز Spotlight Cam Pro بكشافات بقوة 600 لومن لإضاءة المناطق الخارجية الأصغر مثل الحدائق الجانبية أو الأزقة أو الأفنية، بينما يتميز Floodlight Cam Pro بكشافات بقوة 2000 لومن لحماية المناطق الخارجية الأكبر مثل الممر المؤدي للمنزل أو الحديقة الخلفية أو حدود الممتلكات.

كاميرا Wired Video Doorbell Pro وOutdoor Camera Pro

تأتي أجراس الأبواب والكاميرات الخارجية السلكية الأكثر تقدمًا من Ring محملة بوضوح صور أفضل وميزات أمان إضافية، مع تقنية Retinal 4K وتقريب مُحسَّن يصل إلى 10 أضعاف، وميزتي Low-Light Sight وAdaptive Night Vision التي تمنحك صورة أوضح، حتى في الظلام التام، بالإضافة إلى كشف الحركة ثلاثي الأبعاد (3D motion detection).

تسمح أجهزة 4K للمستخدمين، بفضل قدرة التقريب حتى 10 أضعاف والأداء المُحسَّن في الإضاءة المنخفضة، بالتقاط التفاصيل الهامة بوضوح استثنائي حتى في الظروف الصعبة، لتشابه القدرة النظر بالعينين.

كاميرا Wired Video Doorbell Plus وIndoor Camera Plus

بناءً على سنوات من الابتكار، يوفر جهازا Wired Video Doorbell Plus وIndoor Camera Plus فيديو واضحًا وواقعيًا بفضل Retinal 2K، وميزتي Low-Light Sight و Adaptive Night Vision للحصول على عرض ملون ونابض بالحياة في الإضاءة المنخفضة، وصورة أوضح حتى في الظلام، مع تقريب مُحسَّن يصل إلى 4 أضعاف.

التوفر

تتوفر كاميرا Outdoor Camera Pro في وقت لاحق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق هذا العام، بينما ستتوفر جميع منتجات Ring الجديدة الأخرى في أوائل عام 2026.