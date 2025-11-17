تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد نسخة للسوق الأمريكي قادمة من هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت التسريبات الأخيرة إلى الواجهة أمل إصدار هاتف Samsung Galaxy Z TriFold في الولايات المتحدة، بعد ظهور أدلة تقنية تشير إلى دعم هذا السوق. جاء هذا الكشف من خلال اكتشاف firmware تجريبي لنسخة غير مقفلة أمريكية (رقم الطراز SM-F968U1) على خوادم سامسونج، مما يعني أن الجهاز قد يصل إلى أمريكا الشمالية رغم الشائعات السابقة التي حددت إصداره في الصين وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا فقط (باستثناء سنغافورة). هذا التطور يشبه ما حدث مع Galaxy Z Fold7، الذي وصل إلى أسواق متعددة، لكنه قد يكون محدود الكميات في البداية لاختبار الطلب.

يأتي هذا الخبر بعد أسابيع قليلة من رؤية الجهاز في هيئة التنظيم السنغافورية مع دعم شريحتي SIM، وتأكيدات من مصادر كورية جنوبية ومسرب شهير مثل Evan Blass. التصميم المقترح يشبه Fold7 مع لوحة إضافية على اليمين لشاشة الغلاف، مما يجعله ثلاثي الطي بسمك 14 ملم عند الطي، وسعر إطلاق متوقع يصل إلى 3000 دولار أمريكي تقريباً. من المتوقع أن يحمل الجهاز شاشة داخلية واسعة، بطارية محسنة، وميزات متقدمة تجعله خياراً فاخراً للمستخدمين الراغبين في تجربة شاشة كبيرة محمولة.

الإطلاق العالمي المحتمل يعزز من استراتيجية سامسونج في توسيع سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع الإنتاج المحدود الذي يتراوح بين 20-30 ألف وحدة. إذا تحقق الإصدار الأمريكي، فسيكون متاحاً ربما في ديسمبر 2025، مع التركيز على النسخ غير المقفلة للتوافق مع الشبكات المتنوعة. هذا الخبر يبشر بمنافسة أقوى في فئة الطي المتعدد، لكنه يعتمد على الإعلان الرسمي من سامسونج للتأكيد الكامل.

