تكنولوجيا: ترامب يتدخل لحسم الصفقة بين نتفليكس ووارنر بروس

شهدت صناعة البث الإلكتروني صفقة ضخمة يوم الجمعة الماضي، بعدما أعلنت نتفليكس خطتها للاستحواذ على وارنر بروس مقابل 83 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تُنجز الصفقة خلال 12 إلى 18 شهرًا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيكون له “الكلمة الأخيرة” في القرار.

وقبل حضوره حفل جوائز مركز كينيدي في واشنطن، صرّح ترامب بأنه “سيتدخل في الحسم”، مشيرًا إلى أن “حجم الحصة السوقية كبير جدًا، ولذلك سنرى ما سيحدث”.

وتأتي تصريحاته في وقت تُعدّ فيه نتفليكس الخدمة الأكثر انتشارًا عالميًا، إذ تمتلك نحو 22% من سوق البث في الولايات المتحدة، متساوية تقريبًا مع Prime Video من أمازون. بينما تحتل HBO Max المرتبة التالية بحصة تبلغ 14%.

ورغم الإعلان الكبير، لا يزال من غير الواضح كيف ستدمج نتفليكس مكتبة وارنر بروس الضخمة من الأفلام والمسلسلات، أو ما إذا كانت ستوحّد منصتي البث في خدمة واحدة. الأيام القادمة وحدها ستكشف الشكل الجديد لصناعة البث بعد هذه الخطوة التاريخية.

