تكنولوجيا: جهاز OnePlus Pad Go 2 يحصل على بطارية 10,050 مللي أمبير مع كشف المزيد من المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus عن المزيد من مواصفات جهازها اللوحي المرتقب Pad Go 2، الذي سيُعلن عنه رسميًا جنبًا إلى جنب مع جهاز OnePlus 15R وساعة Watch Lite في 17 ديسمبر.

ويأتي الجهاز بشاشة قياس 12.1 بوصة، مع سطوع يصل إلى 900 نت في وضع السطوع العالي، ونسبة أبعاد 7:5، ونسبة شاشة إلى جسم الجهاز 88.5%، ودقة 2800 × 1980 بكسل، مع دعم لتقنية Dolby Vision.

ويزود Pad Go 2 ببطارية سعة 10,050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط والشحن العكسي بقوة 6.5 واط. وتأتي نسخة 8GB/256GB باللون الأسود مع دعم للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

ولأول مرة في سلسلة Pad Go، يدعم الجهاز القلم الذكي، حيث تقدّم OnePlus قلم Pad Go 2 Stylo الذي يحتوي على 4,096 نقطة ضغط. ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

كما يوفر الجهاز عدة ميزات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل AI Writer وAI Translation وAI Summary وAI Recorder. ومن المقرر أن يتاح Pad Go 2 للشراء بدءًا من 18 ديسمبر.

