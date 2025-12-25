تكنولوجيا: آيفون Fold يظهر في فيديو كامل يكشفه من جميع الزوايا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا الأسبوع الماضي أول صورة تخيلية CAD لهاتف iPhone Fold القادم، واليوم يظهر فيديو يعرض الجهاز من زوايا أكثر.

يبدو أن الفيديو قد يكون مستندًا إلى المخططات المسربة، لكن لم يتم الإشارة إلى ذلك صراحة، وربما الهدف منه إيهام المشاهد بأنه تسريب حقيقي. في الواقع، الفيديو أقرب إلى التكهنات منه إلى كشف رسمي.

يبرز اختلاف ملحوظ واحد على الأقل عن المخططات المسربة السابقة، وهو التباين في موضع كاميرا السيلفي على الشاشة الداخلية القابلة للطي.

وعلى الرغم من عدم معرفة من هو الصحيح هنا، يلاحظ أن الفيديو يبدأ بالقول إن هناك ثلاثة هواتف آيفون جديدة فقط العام المقبل، متجاهلًا iPhone 17e تمامًا. ويشير الفيديو إلى أن iPhone Fold سيكون متاحًا فقط باللونين الأسود والأبيض.

أشارت الشائعات إلى أن أبل أصرت على أن تكون الطية في الشاشة القابلة للطي دقيقة للغاية، تقريبًا غير مرئية، وهو ما يركّز عليه الفيديو، رغم أن الهواتف الصينية القابلة للطي تمتلك طيات دقيقة منذ سنوات.

فهل ستكون طية iPhone Fold أصغر حتى، أو غير محسوسة تمامًا؟ ربما، لكن يبقى التساؤل عن الغرض من تصوير كل الهواتف القابلة للطي الأخرى وكأن طياتها ضخمة للغاية.

