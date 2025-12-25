تكنولوجيا: إطلاق مرتقب: موتورولا تثير الضجة بسلسلة Signature الجديدة عبر Flipkart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي ظهرت تصاميم مسرّبة لهاتف Motorola Signature كشفت شكل الجهاز وخيارات الألوان التي سيصدر بها. ويحمل الهاتف اسمًا رمزيًا هو Urus، كما كان يُشاع سابقًا أنه سيظهر تحت اسم Edge 70 Ultra.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف واحدًا من أوائل هواتف سلسلة Signature الجديدة من موتورولا، وربما أولها فعليًا. وحتى الآن لم تُعلن موتورولا أي تفاصيل رسمية، لكن بفضل متجر Flipkart الهندي أصبح واضحًا أن السلسلة قادمة قريبًا.

ولمزيد من التأكيد، أنشأ Flipkart صفحة ترويجية مخصّصة للسلسلة تحمل عبارة “Signature Class is Coming Soon!”. ورغم أن الصفحة لا تذكر اسم موتورولا مباشرة، إلا أنها تطلب من الزائر تخمين العلامة التجارية من خلال مجموعة من التلميحات؛ من بينها شعار الجناحين الشهير لموتورولا وشراكتها مع Pantone.

وبمجرد إدخال الإجابة الصحيحة، تظهر رسالة تقول “Come back on 28th Dec”، ما يشير على الأرجح إلى موعد الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الجهاز.

أما فيما يخص المواصفات المتوقعة، فتشير الشائعات إلى أن Motorola Signature سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 5 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ونظام اندرويد 16. إضافة إلى ذلك، من المفترض أن يأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وعلى مستوى الكاميرا، يُرجح استخدام مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل في العدسات الخلفية، ما قد يمنح الجهاز تفوقًا في التصوير إذا تأكدت هذه التفاصيل.

وبينما نترقب الإعلان الرسمي، يبدو أن موتورولا تستعد لافتتاح فصل جديد في تشكيلتها عبر سلسلة Signature التي قد تعيد رسم ملامح الفئة الرائدة للشركة، خصوصًا إن صدقت توقعات الأداء والتصميم.

