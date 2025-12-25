تكنولوجيا: تسريب جديد يفجر المفاجأة ويؤكد تأجيل الإعلان عن آيفون Air 2 حتى 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تتوقف الشائعات المتضاربة حول مستقبل آيفون Air 2 في الفترة الأخيرة، فبين حديث عن تأجيلات غير محددة وتغييرات مستمرة في الجدول، ظلّ المشهد ضبابيًا. ومع ذلك، أعاد تسريب جديد إشعال الجدل من جديد، مشيرًا إلى أن الجيل الثاني قد يقترب أكثر مما توقعه كثيرون.

وفقًا للمسرّب Fixed Focus Digital عبر Weibo، تخطط أبل للكشف عن آيفون Air 2 خلال حدثها الخريفي القادم، والذي ينعقد عادة في أوائل سبتمبر.

هذا التسريب يناقض تقارير حديثة من The Information؛ حيث ذكرت الجهة نفسها أولًا أن أبل أخطرت المهندسين والموردين بإزالة آيفون Air القادم من الجدول الزمني دون تحديد موعد جديد لإطلاقه.

وبعد يوم واحد فقط، نشرت The Information تقريرًا آخر أوضح أن بعض مهندسي أبل يأملون في إصدار نسخة مُعاد تصميمها مزودة بعدسة كاميرا ثانية في ربيع 2027، بالتزامن مع خطط إطلاق آيفون 18 وآيفون 18e في ذلك الوقت.

وبالتوازي مع توقعاته حول آيفون Air 2، كرر Fixed Focus Digital تأكيدات سابقة تشير إلى أن آيفون 17e قد يدخل مرحلة الظهور في ربيع العام المقبل، وهو الموعد المعتاد لحدث أبل الربيعي في مارس.

وحسب ما ذكره التسريب، يبدو أن أبل تهدف إلى معالجة أبرز الانتقادات التي طالت الجيل الأول من آيفون Air؛ إذ أعادت الشركة تصميم الهاتف من جديد، وتدرس إضافة كاميرا ثانية مع تقليل السعر، بحسب The Information.

أما بالنسبة لآيفون 17e، فتشير التقارير إلى أنه سيحمل تحسينات طفيفة مقارنة بآيفون 16e؛ أبرزها استخدام مودم C1X، وعودة الواجهة الخلفية الزجاجية التي تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، وهو أحد أكثر الميزات افتقادًا في طراز 16e.

وبينما تستعد أبل لإعادة رسم ملامح تشكيلة Air وتطوير سلسلة e، تبقى التفاصيل النهائية رهينة إعلان الشركة الرسمي، ما يجعل الشهور المقبلة محط انتظار وترقب لعشاق آيفون.

المصدر