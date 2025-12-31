تكنولوجيا: تسريب يكشف معالجات Redmi Turbo 5 و Turbo 5 Pro الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت سلسلة Redmi Turbo 5 موجة كبيرة من التسريبات خلال الأشهر الماضية، والآن يكشف تسريب جديد عن الشرائح التي ستعمل بها النسختان Turbo 5 و Turbo 5 Pro.

ووفقًا لمسرّب عبر منصة Weibo، سيحصل Redmi Turbo 5 على شريحة MediaTek Dimensity 8500، بينما تعتمد نسخة Turbo 5 Pro على شريحة Dimensity 9500e.

ورغم تداول هذه المعلومات، لم تُعلن ميدياتك رسميًا عن أي من الشريحتين حتى الآن. وتشير شائعات حديثة إلى احتمال إطلاق سلسلة Turbo 5 يوم 25 ديسمبر إلى جانب Xiaomi 17 Ultra، بينما تتوقع تسريبات أخرى وصولها في يناير 2026، ما يجعل موعد الإطلاق الفعلي غير محسوم بعد.

من ناحية المواصفات المتوقعة، يرجّح أن يأتي Redmi Turbo 5 بشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1.5K، وهيكل معدني، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى بطارية سعة 7500 مللي أمبير.

وعلى الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى حصول Turbo 5 Pro على بطارية أكبر بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 واط، إلى جانب شاشة LTPS OLED بدقة 1.5K، وهيكل معدني، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية.

وبينما تستمر التسريبات في رسم ملامح السلسلة، يبقى الإعلان الرسمي وحده القادر على تأكيد هذه التفاصيل وتوضيح ما إذا كانت ستنطلق نهاية هذا العام أم مع بداية 2026.

المصدر