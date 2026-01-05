تكنولوجيا: Belkin تعلن عن علبة شحن Switch 2 مع شاشة LCD وبطارية 10000 مللي أمبير #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Belkin عن علبة شحن Charging Case Pro لجهاز Nintendo Switch 2 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 4 يناير 2026.

تأتي العلبة مزودة بشاشة LCD خارجية لعرض مستوى البطارية المتبقي، وبطارية داخلية سعة 10000 مللي أمبير ساعة قابلة للإزالة، تدعم شحنًا سريعًا بقوة 30 واط. تشمل حافظة لأقراص الألعاب، وجيب مخفي لمُتتبعات مثل AirTag، وجيب شبكي للإكسسوارات، وقاعدة مدمجة تحول العلبة إلى حامل للجهاز. تحتوي على فتحة بيضاوية للوصول إلى مؤشر البطارية ومنفذ USB-C دون فتح العلبة، ومصنوعة من مواد متينة للاستخدام طويل الأمد، متوفرة بألوان أبيض مكسور، رمادي فاتح، ورمادي غامق.

سعر العلبة 100 دولار أمريكي، وهي متاحة للطلب الآن.