تكنولوجيا: Belkin تطلق ConnectAir Wireless HDMI بـ 150 دولارًا دون Wi-Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Belkin عن جهاز ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter، وهو نظام نقل لاسلكي لعرض الشاشة من الحواسيب المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية إلى شاشة أخرى دون الحاجة إلى شبكة Wi-Fi أو Bluetooth.

يتكون الجهاز من دونجل إرسال USB-C وجهاز استقبال USB-A إلى HDMI يتصل بالتلفزيون أو الشاشة أو جهاز العرض. يدعم النقل اللاسلكي لمسافة تصل إلى 40 مترًا (131 قدمًا).

يدعم الجهاز دقة 1080p بمعدل 60 هرتز، مع زمن تأخير أقل من 80 مللي ثانية. يتوافق مع الأجهزة التي تدعم DisplayPort Alt Mode عبر USB-C، بما في ذلك حواسيب Windows وmacOS وChromeOS، وأجهزة iPad Pro وiPad Air بمعالجات M1 وM2، والهواتف الذكية التي تدعم إخراج الفيديو. كما يدعم مشاركة الشاشة من ما يصل إلى 8 أجهزة إرسال في وقت واحد.

يبلغ سعر الجهاز 150 دولارًا أمريكيًا، ومتوفر باللون الأسود. لم يُطرح للبيع بعد، لكن إصداره متوقع في بداية عام 2026.