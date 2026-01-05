تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول تلفاز Micro RGB بحجم 130 بوصة وتغطية كاملة لألوان BT.2020 في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن أول تلفاز في العالم بتقنية Micro RGB وبحجم 130 بوصة خلال CES 2026، وهو الطراز الذي يحمل الاسم الرمزي R95H. ويدعم هذا التلفاز تغطية كاملة بنسبة 100٪ لنطاق ألوان BT.2020، والذي تصفه الشركة بأنه أوسع نطاق ألوان متاح حاليًا في أجهزة التلفاز الموجهة للمستهلكين.

ويعتمد R95H على نظام عرض Micro RGB من سامسونج، حيث تولّد مصابيح LED الحمراء والخضراء والزرقاء الألوان بشكل مباشر، دون الاعتماد على إضاءة خلفية بيضاء أو فلاتر ألوان.

ويتيح هذا النهج تحكمًا أدق في الألوان ومستويات السطوع عبر كامل مساحة الشاشة البالغة 130 بوصة. وأكدت سامسونج حصول الشاشة على شهادة VDE لدقة الألوان، في خطوة تعزز ادعاءاتها المتعلقة بجودة إعادة إنتاج الألوان.

وتتولى معالجة الصورة وحدة Micro RGB AI Engine Pro، إلى جانب تقنيات Micro RGB Color Booster Pro وMicro RGB HDR Pro.

وتعمل هذه الأنظمة على إدارة التباين والسطوع وتوزيع الألوان لحظيًا، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة، والحفاظ على وضوح المشاهد الساطعة، وضمان ثبات الألوان في ظروف الإضاءة المختلفة. كما يدعم التلفاز معيار HDR10+ Advanced لإجراء تعديلات HDR مشهدًا تلو الآخر.

ومن ناحية التصميم، استخدمت سامسونج ما تطلق عليه Timeless Frame، وهو تصميم يستلهم فكرة الإطار الفني لجعل الشاشة تبدو أشبه بنافذة كبيرة بدلًا من تلفاز تقليدي، رغم حجمها الضخم. ودمجت الشركة مكبرات الصوت داخل الإطار نفسه، مع ضبط الصوت ليتناسب مع أبعاد الشاشة ويمنح تجربة سمعية أكثر انسجامًا مع المحتوى المعروض.

ويتميز اللوح أيضًا بطبقة سامسونج الخاصة لتقليل الانعكاسات والوهج، ما يساعد على الحفاظ على التباين وعمق الألوان في الغرف ذات الإضاءة القوية، وهي نقطة بالغة الأهمية مع الشاشات كبيرة الحجم.

وعلى مستوى البرمجيات، يعمل التلفاز بنظام Vision AI Companion المحدث، والذي يوفر بحثًا صوتيًا تفاعليًا، وتوصيات ذكية للمحتوى، إلى جانب ميزات مثل AI Football Mode Pro وLive Translate وGenerative Wallpaper.

كما يدعم التكامل مع خدمات مثل Microsoft Copilot وPerplexity. وتشمل المزايا الصوتية دعم Eclipsa Audio، المصمم لتقديم تجربة صوتية غامرة تتناسب مع حجم الشاشة.

وتعرض سامسونج تلفاز Micro RGB مقاس 130 بوصة ضمن جناحها في معرض CES 2026 بمدينة لاس فيغاس، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل السعر أو موعد التوفر في الأسواق.

