تكنولوجيا: Yukai Engineering تعلن عن Fufuly مروحة ذكية للرضع بـ 99 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Yukai Engineering اليابانية عن جهازها الجديد Fufuly، وهو مكيف هواء صغير مصمم خصيصًا للأطفال الرضع، خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026.

يُعد Fufuly مروحة محمولة بحجم كف اليد، تعمل ببطارية قابلة للشحن تدوم حتى 10 ساعات، وتوفر تدفق هواء لطيف ومنخفض السرعة لتجنب إزعاج الطفل أو تسبب بردًا. يتميز الجهاز بتصميم آمن بدون شفرات مكشوفة، مع غطاء قماشي قابل للغسل، ويُثبت على عربة الطفل أو السرير بمشبك مرن.

يشمل الجهاز مستشعر درجة حرارة يراقب البيئة المحيطة، ويتصل بتطبيق هاتف ذكي للتحكم في السرعة والجدولة التلقائية. يعمل بتقنية Bluetooth، ويُباع بسعر 99 دولارًا أمريكيًا.

من المتوقع توفر Fufuly في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، ويُروج له كحل عملي للآباء في المناطق الحارة أو خلال الصيف.

 

