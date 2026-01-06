تكنولوجيا: JBL تطلق 6 سماعات أذن جديدة في CES 2026 بأسعار تبدأ من 50 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة JBL عن مجموعة سماعات أذن لاسلكية جديدة خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وتشمل ستة طرازات تغطي فئات مختلفة من السعر والأداء لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

أبرز الطرازات هو JBL Tour Pro 3 بسعر 300 دولار أمريكي، ويأتي مع علبة شحن مزودة بشاشة لمس 1.57 بوصة للتحكم في الإعدادات والمكالمات دون الحاجة إلى الهاتف، مع دعم صوت Auracast للبث الجماعي، وإلغاء ضوضاء نشط، وبطارية تدوم حتى 44 ساعة مع العلبة، ومقاومة للماء IP55، ودعم تطبيق JBL Headphones لتخصيص الصوت.

يتبعه JBL Live Pro 3 بسعر 200 دولار أمريكي، مع ميزات مشابهة لكن بشاشة أصغر على العلبة، ودعم صوت شخصي Personi-Fi، وإلغاء ضوضاء، وبطارية 40 ساعة.

أما JBL Live Beam 3 فهو بسعر 200 دولار أمريكي أيضًا، لكن بتصميم عصا مفتوحة، مع شاشة على العلبة، وصوت محيطي، وبطارية 48 ساعة.

في الفئة المتوسطة، JBL Tune Flex 3 بسعر 100 دولار أمريكي، مع إلغاء ضوضاء وصوت محيطي، وبطارية 40 ساعة.

وفي الفئة الاقتصادية، JBL Vibe Buds وVibe Beam بسعر 50 دولارًا أمريكيًا لكل منهما، مع بطارية 32 ساعة وتطبيق لتخصيص الصوت، ومقاومة للماء IP54.

جميع الطرازات تدعم تطبيق JBL Headphones لتعديل الإعدادات، وتُصمم للاستخدام اليومي مع التركيز على الراحة والأداء الصوتي. تتوفر المجموعة للطلب المسبق الآن، مع شحن يبدأ في الربع الأول من عام 2026.