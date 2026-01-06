تكنولوجيا: Lego تكشف عن Smart Brick الذكي في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Lego عن نظام جديد يُدعى Lego Smart Brick خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو لبنة ذكية مدمجة بتقنيات متقدمة تهدف إلى تحويل ألعاب البناء التقليدية إلى تجارب تفاعلية رقمية. يُعد الجهاز خطوة جريئة للشركة في دمج الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات في منتجاتها الكلاسيكية.

يحتوي Lego Smart Brick على معالج داخلي، ومستشعرات حركة، وميكروفون، ومكبر صوت صغير، وبطارية قابلة للشحن تدوم أسابيع، مع اتصال Bluetooth للتواصل مع تطبيق هاتف ذكي أو أجهزة أخرى. يمكن لللبنة التعرف على الحركات والأصوات، وإصدار تأثيرات صوتية، وتشغيل أضواء LED مدمجة، وتفاعل مع لبنات أخرى لإنشاء هياكل تفاعلية، مثل سيارة تُصدر صوت محرك أو برج يضيء عند اللمس. يدعم الجهاز نموذج ذكاء اصطناعي محلي جزئيًا للخصوصية، مع إمكانية تحديثات عبر التطبيق لإضافة سيناريوهات جديدة.

في العرض، أظهرت Lego نماذج مثل قلعة تتفاعل مع الأصوات أو روبوت يتحرك بناءً على الأوامر الصوتية، مع التركيز على الاستخدام التعليمي لتعليم الأطفال البرمجة والفيزياء بطريقة ممتعة. يتوافق الجهاز مع لبنات Lego التقليدية، مع حزم بدء تحتوي على 100-200 لبنة ذكية.

لم تعلن Lego عن سعر محدد للحزمة، لكن يُتوقع أن تبدأ من 150 إلى 300 دولار أمريكي حسب الحجم، مع توفرها في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026، بدءًا من الأسواق الأمريكية والأوروبية.

يُنظر إلى Lego Smart Brick كمحاولة لإحياء ألعاب البناء في عصر الذكاء الاصطناعي، مع المنافسة مع منتجات مثل Lego Mindstorms السابقة، لكن بتركيز أكبر على السهولة والتفاعل اليومي.