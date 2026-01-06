تكنولوجيا: LG تعلن عن Sound Suite نظام صوت منزلي بـ 9.1.6 قنوات #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن نظام الصوت المنزلي الجديد Sound Suite خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو نظام صوتي مرن يعتمد على تقنية Dolby Atmos FlexConnect لأول مرة في شريط صوت، مما يتيح وضع السماعات في أي مكان بالغرفة مع إعادة تهيئة الصوت تلقائيًا.

يتكون النظام من شريط الصوت H7 (9.1.6 قنوات مع 6 قنوات علوية للصوت المحيطي)، ومكبر باس W7 (اختياري كبير الحجم يمكن وضعه رأسيًا أو أفقيًا)، وسماعات ساتلايت M5 (1.1.1 قناة) وM7 (2.1.1 قناة)، مع إمكانية استخدام حتى 4 سماعات إضافية. يدعم جميع المكونات Dolby Atmos، وصوتًا بدون فقدان حتى 24 بت/96 كيلوهرتز، واتصال Wi-Fi وBluetooth مع AirPlay 2 وGoogle Cast وSpotify Connect وTidal Connect.

يتم التحكم عبر تطبيق LG ThinQ، مع ميزات مثل LG AI Sound Pro وRoom Calibration Pro، وميزة Sound Follow التي تتبع موقع الهاتف لإعادة تهيئة الصوت عند تغيير الموقع (مثل الانتقال من الأريكة إلى الكرسي). يمكن استخدام كل مكون بشكل مستقل أو مزدوج للستيريو، مع دعم حتى 50 تركيبة مختلفة.

في التجربة العملية، قدم النظام أداءً صوتيًا مثيرًا للإعجاب مع وضوح عالي وتفاصيل دقيقة في مشاهد الأفلام Dolby Atmos، وكان الإعداد بأربع سماعات M7 مفضلًا للتوازن الصوتي، بينما أضاف الإعداد الكامل مع الشريط والباس غمرًا أكبر. حسنت ميزة Sound Follow الصوت مقارنة بالإعدادات الافتراضية.

لم تعلن LG عن أسعار أو تواريخ توفر محددة، لكن النظام يُعد خطوة متقدمة في الصوت المنزلي المرن.