تكنولوجيا: TCL تكشف عن سلسلة تلفزيونات “X11L SQD-Mini LED” الرائدة في معرض CES 2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL النقاب عن أحدث إضافاتها لسلسلة تلفزيوناتها الرائدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES). وتتوفر سلسلة X11L SQD-Mini LED الجديدة حالياً للطلب المسبق بثلاثة أحجام مختلفة. وكما هو الحال مع معظم الأجهزة المعروضة في لاس فيغاس هذا الأسبوع، فإن هذه التكنولوجيا المتطورة تأتي بتكلفة مرتفعة؛ إذ يبلغ سعر طراز 75 بوصة 7,000 دولار، وطراز 85 بوصة 8,000 دولار، بينما يصل سعر طراز 98 بوصة إلى 10,000 دولار. وتُعد هذه الأسعار أكثر من ضعف تكلفة تلفزيونات “QD-Mini LED” التي كشفت عنها العلامة التجارية في معرض العام الماضي.

أبرز المواصفات والمميزات:

نظام الألوان: الميزة الأبرز في شاشات TCL الجديدة هي “نظام الألوان العميقة” (Deep Color System) الجديد كلياً من الشركة. تستفيد هذه التقنية من “النقاط الكمومية الفائقة” (Super Quantum Dots)، مدمجة مع فلتر الألوان الفائق من CSOT وخوارزمية نقاء الألوان المتقدمة.

التباين والسطوع: رغم أن شاشات الـ Mini LED لا يمكنها مضاهاة السواد الحقيقي لشاشات OLED، إلا أن طراز X11L مزود بنظام “التحكم في الهالة” (Halo Control System) من TCL لتقليل التوهج (Bloom). كما يتميز التلفزيون بـ 20,000 منطقة تعتيم منفصلة وسطوع فائق يصل إلى 10,000 شمعة (nits).

الصوت والمعالجة: تواصل العلامة التجارية الشهيرة Bang & Olufsen تولي مسؤولية النظام الصوتي للتلفزيون. وتستخدم الطرازات معالج ذكاء اصطناعي مُحسّن لتقديم أداء أفضل في الألوان، التباين، الوضوح، الحركة، ورفع دقة المحتوى (Upscaling) والصوت.

الذكاء الاصطناعي: يأتي التلفزيون مدمجاً مع مساعد Gemini لنظام Google TV.

تغطية معرض CES 2026: يقام معرض CES 2026 في لاس فيغاس في الفترة من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في قلب الحدث لتغطية كافة الأخبار واستعراض المنتجات. يمكنكم متابعة التغطية الحية للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها، والاطلاع على كل ما تم الإعلان عنه حتى الآن عبر المدونة الحية المستمرة لمعرفة أحدث المستجدات.

المصدر: