تكنولوجيا: كيف تشاهد البث المباشر لكلمة AMD الرئيسية مع الرئيسة التنفيذية “ليزا سو” في CES 2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفتتح شركة AMD مشاركتها في معرض CES 2026 يوم الإثنين، حيث ستستعرض أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وربما تكشف عن أحدث شرائح “Ryzen”. ستحدد الشركة النطاق الكامل لرؤيتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من الاستخدامات الاستهلاكية والمؤسسية. ستقود العرض التقديمي — الذي يُعد الكلمة الرئيسية الافتتاحية لمعرض CES 2026 — الرئيسة التنفيذية للشركة الدكتورة ليزا سو.

إليك تفاصيل كيفية متابعة البث المباشر وما يمكن توقعه من إعلانات:

موعد وكيفية المشاهدة ستلقي الدكتورة “سو” كلمتها الرئيسية من قاعة “بالاتزو” (Palazzo Ballroom) في فندق البندقية (The Venetian) يوم الإثنين، 5 يناير في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) (أي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ PT).

ماذا نتوقع من الحدث؟ بينما تؤكد AMD أنها تبقي تفاصيل منتجاتها “طي الكتمان”، يمكننا توقع “تحديثات حول حلول الذكاء الاصطناعي، بدءاً من السحابة والمؤسسات وصولاً إلى الحوسبة الطرفية والأجهزة”.

معالجات Ryzen الجديدة: من المرجح جداً أن تكشف AMD عن إصدارات جديدة من شرائح Ryzen خلال الكلمة الرئيسية، حيث ستتحدث “سو” عن “التطورات التي تقودها وحدات المعالجة المركزية Ryzen”. قد يشمل ذلك معالج Ryzen 7 9850X3D ، المتوقع أن يقدم أداءً أفضل في “المسار الواحد” (Single-threaded). بالإضافة إلى ذلك، نتوقع رؤية سلسلة Ryzen 9000G ، التي يُحتمل أن تكون مبنية على معمارية Zen 5 من AMD.

تقنيات الجرافيك والذكاء الاصطناعي: فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قد تناقش AMD تقنية FSR Redstone الجديدة، التي استعرضتها سابقاً في 10 ديسمبر. وتهدف تقنية رفع الدقة (Upscaling) هذه من AMD إلى تقليص الفجوة مع تقنية DLSS 4 من NVIDIA التي تم الإعلان عنها خلال معرض CES 2025.

سياق المنافسة والسوق يختتم عرض الدكتورة “سو” اليوم الصحفي للمعرض، لذا ستعتلي المنصة بعد ساعات من عرض المنافسين NVIDIA وIntel لخططهم في مجال تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي.

تشابك الشركات: للتذكير بمدى الترابط بين هذه الشركات؛ تعهدت OpenAI بطلبات أجهزة بمليارات الدولارات لشركة AMD، بينما استثمرت المنافسة NVIDIA المليارات في OpenAI، كما استحوذت أيضاً على حصة بمليارات الدولارات في Intel.

تغطية معرض CES 2026 يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية يوم الإثنين لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية.

