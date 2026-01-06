تكنولوجيا: إنتل في معرض CES 2026: تغطية لحدث إطلاق سلسلة معالجات Core Ultra Series 3 “Panther Lake”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات معرض CES 2026، وكما هو متوقع، يحتل مصنعو الرقائق الذين يقودون ثورة الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في المعرض. بالإضافة إلى NVIDIA وAMD اللتين تعتليان المنصة اليوم، نحن على موعد مع حدث إطلاق Intel لعام 2026. من المتوقع أن تقدم عملاقة الرقائق تفاصيل إضافية حول مبادرتها لأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI PC) والمعالجات الجديدة التي تشغلها: سلسلة Core Ultra Series 3 (المعروفة باسم Panther Lake). يتم تصنيع هذه المعالجات باستخدام عملية 18A (أي 18 أنجستروم، أو أقل بقليل من 2 نانومتر)، وهي مصممة خصيصاً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة وأجهزة الألعاب.

الوضع المالي والمنافسة: تعتبر الرهانات بالنسبة لشركة إنتل في هذا المعرض أعلى من أي وقت مضى.

سياق السوق: خلال الـ 12 شهراً الماضية، استحوذت كل من NVIDIA و الحكومة الأمريكية على حصص ملكية في الشركة، مما ساعد في تضاعف سعر السهم تقريباً بحلول نهاية العام.

التحديات: رغم هذا التعافي، لا يزال السهم منخفضاً بأكثر من 20% مقارنة بعام 2021، حيث انتزع منافسون مثل TSMC وQualcomm وAMD وNVIDIA زمام المبادرة في مجالات تصنيع الرقائق وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

موعد وكيفية المشاهدة: سيفتتح جيم جونسون، نائب الرئيس الأول لمجموعة حوسبة العملاء في إنتل، حدث الإطلاق يوم الإثنين، 5 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET).

ماذا نتوقع من إنتل في CES 2026؟ كما أشرنا، أكدت إنتل علناً أنها ستسلط الضوء على “الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات إنتل، وحلول الحافة (Edge Solutions)، وتجارب الذكاء الاصطناعي التي تتيحها معالجات Intel Core Ultra Series 3 الجديدة”.

مخاوف الإنتاجية: سنترقب ما إذا كانت الشركة ستعالج المخاوف المتعلقة بالربحية التي أحاطت بهذه الرقائق منذ الصيف الماضي، حيث أشارت تقارير منشورة إلى أن معدلات العائد الإنتاجي (Yields) كانت لا تزال أقل من 50%. (رداً على ذلك، صرحت إنتل لـ Engadget أنها تشعر بـ “تفاؤل كبير” بشأن مسار Panther Lake، رغم أنها لم تلتزم بموعد الإصدار الذي كانت تخطط له في أواخر 2025).

شراكات وشائعات:

شراكة NVIDIA: هل سنحصل على أي تحديثات بشأن تلك الشراكة؟ هذا محتمل.

Apple: لا تتوقع سماع أي شيء حول إمكانية تصنيع إنتل للرقائق الخاصة بجهاز MacBook Air الاقتصادي الجديد المشاع عنه. إذا تحقق ذلك، فإن الإعلان سيكون بالتأكيد في الزمان والمكان اللذين تحددهما Apple.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

