تكنولوجيا: شركة 8BitDo تكشف عن وحدة تحكم جديدة للألعاب المحمولة في معرض CES2026#

التصميم والمميزات: لم يكشف المنشور عن الكثير من التفاصيل الدقيقة، حيث تعتزم الشركة إطلاق FlipPad رسمياً خلال معرض CES هذا الأسبوع، ولكن الفيديو التشويقي (Render) أظهر الملامح التالية:

الاتصال: يتصل الجهاز بالهاتف عبر منفذ USB-C .

آلية الحركة: ينقلب الجهاز للأعلى عبر مفصل ليستقر بشكل مسطح على الجزء السفلي من شاشة المستخدم.

الأزرار: يظهر في التصميم لوحة توجيه (D-pad)، وأزرار ABXY باللون البنفسجي، وزري Select وStart، بالإضافة إلى ستة أزرار أخرى غير مسماة.

نبذة عن الشركة: تشتهر 8BitDo بتصنيع مجموعة واسعة من وحدات التحكم، بما في ذلك تلك المستوحاة من الطراز القديم (Retro) مثل مجموعة NES40 التي تحتفل بالذكرى الأربعين لإطلاق جهاز NES من Nintendo. كما تنتج الشركة وحدات تحكم “آركيد”، ووحدة تحكم “Pro” الشهيرة المتوافقة مع Switch وPC وSteamOS وأجهزة Apple وAndroid.

