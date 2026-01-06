تكنولوجيا: JLab تضيف ميزة “إلغاء الضوضاء” لسماعاتها اللاسلكية متناهية الصغر في CES 2026#

البطارية: توفر السماعة 6.5 ساعة من التشغيل لكل سماعة، وما يزيد عن 24 ساعة إجمالية باستخدام علبة الشحن.

الألوان والمتانة: تتوفر السماعة بألوان الرمادي، الأزرق الداكن، الأحمر، والوردي، وتأتي بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والتعرق.

الحجم: مقارنة بطراز JLab Go POP+ (الذي يبلغ سعره 30 دولاراً)، تأتي السماعة الجديدة بعلبة شحن أصغر بنسبة 50% ، وسماعات أصغر بنسبة 30% .

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة JLab البناء على نجاح سماعاتها الاقتصادية JBuds Mini التي أطلقتها في 2023، وذلك بالكشف عن طراز جديد يدعم “إلغاء الضوضاء النشط” (ANC) خلال معرض CES 2026 . تحافظ سماعات JBuds Mini ANC الجديدة على صغر الحجم الذي ميز الإصدار السابق، لكنها تقدم الآن ميزة عزل الضوضاء القابلة للتخصيص بنفس السعر المنخفض البالغ 40 دولاراً .

الميزات التقنية:

الاتصال: تدعم ميزة Bluetooth Multipoint للتبديل السلس بين جهازين متصلين.

المكالمات: تحتوي على ميكروفونات مدمجة لإلغاء الضوضاء لتقديم مكالمات صوتية أكثر وضوحاً.

التحكم والتطبيق: يمكن تخصيص أداء العزل (ANC)، وعناصر التحكم باللمس، وتفعيل وضع الشفافية المسمى “Be Aware” (الذي يسمح بسماع الأصوات المحيطة) من خلال تطبيق JLab.

القيمة مقابل السعر: لطالما نالت منتجات JLab إشادات في قوائم “Engadget” لأفضل السماعات، وأثبتت التجربة العملية كفاءتها. ورغم أنك قد لا تحصل على جميع الميزات البرمجية المتقدمة الموجودة في سماعات مثل AirPods Pro 3، إلا أن هذا الطراز يبدو قادراً على تغطية الوظائف الأساسية لسماعات الـ ANC اللاسلكية بسعر أقل بكثير.

التوفر: ستكون سماعات JBuds Mini ANC متاحة في الأسواق بحلول شهر مارس بسعر 39.99 دولاراً.

