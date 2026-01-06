تكنولوجيا: JLab توسع تشكيلتها للألعاب في CES 2026 بلوحات مفاتيح وماوس وسماعات رأس جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتعمق شركة JLab، المعروفة بتقديم صوتيات استهلاكية عالية الجودة بأسعار اقتصادية، بشكل أكبر في عالم الألعاب. ففي معرض CES 2026، كشفت الشركة عن مجموعة جديدة من لوحات المفاتيح والماوس وسماعات الرأس الموجهة للاعبين. وحفاظاً على مبدأ الشركة في تقديم “أفضل قيمة مقابل السعر”، تتوفر المنتجات الجديدة ضمن ثلاث فئات سعرية معقولة:

1. فئة Nightfall (المستوى الابتدائي – Entry Level):

سماعات الرأس: تعتمد هذه الفئة اسم العلامة التجارية الذي استخدمته JLab في سماعات الألعاب لعام 2023 (والتي تتوفر الآن بألوان الوردي والأبيض بجانب الأسود).

الماوس: ينضم للمجموعة ماوس “فائق الخفة” (Ultra-light) يزن 53 جراماً فقط بسعر 40 دولاراً .

لوحة المفاتيح: بسعر 40 دولاراً أيضاً، تقدم الشركة لوحة مفاتيح تدعي أنها توفر “دقة لا تضاهى بالنسبة لسعرها”، بمواصفات تتضمن قوة ضغط للمفتاح 52±7 جرام، ومسافة انتقال (Key travel) تبلغ 2.4 ملم.

2. فئة Midnight (الفئة المتوسطة – Mid-range):

لوحة المفاتيح: لوحة ميكانيكية بدون لوحة أرقام جانبية (Tenkeyless) بسعر 100 دولار ، تتميز بمفتاح وسائط (Media dial)، ودعم لخاصية N-key rollover وanti-ghosting.

الماوس: بسعر 70 دولاراً ، ويتميز بمعدل استجابة (Polling rate) يبلغ 1,000 هرتز.

سماعة الرأس: سماعة لاسلكية للألعاب بسعر 100 دولار، مزودة بمشغلات صوتية (Drivers) مقاس 50 ملم، وبطارية تدوم لأكثر من 70 ساعة.

3. فئة Daybreak (الفئة العليا – Premium): تعد هذه الفئة الأكثر تطوراً ولكنها تظل بأسعار معقولة:

الماوس: بسعر 100 دولار ، يوفر تتبعاً دقيقاً “1:1” بفضل مستشعر PAW3395 .

لوحة المفاتيح: طراز ميكانيكي (Tenkeyless) بسعر 150 دولاراً ، يتميز بمفاتيح مغناطيسية ومسند مدمج لراحة اليد.

سماعة الرأس: بسعر 130 دولاراً، تستخدم مشغلات مزدوجة (50 ملم + 20 ملم) وتدعم تقنية الصوت المكاني DTS Headphone:X.

موعد الإصدار: لم تعلن JLab عن تواريخ محددة للإطلاق، لكنها أكدت أن جميع منتجات الألعاب الجديدة ستصل إلى الأسواق في الربع الثاني من عام 2026.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

