تكنولوجيا: ذراع التحكم Ultimate 3E من 8BitDo لـ Xbox تأتي بأزرار وعصي تحكم قابلة للتبديل CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة 8BitDo النقاب عن ذراع تحكم جديدة ومثيرة للإعجاب خلال معرض CES. تُعد ذراع Ultimate 3E Controller for Xbox تحفة هندسية تعتمد على التصميم المعياري (Modular)، مما يجعلها ملائمة لمختلف تفضيلات اللاعبين بفضل إمكانية استبدال العديد من مكوناتها الأساسية.

خيارات التخصيص والتبديل:

وحدات الأزرار: تتوفر وحدتان مختلفتان للأزرار، تقدم كل منهما إحساساً ميكانيكياً مختلفاً عند الضغط.

عصي التحكم (Joysticks): تأتي بخيارات متعددة تشمل التصميم القياسي، والطويل، وذو العنق السميك (Thick-neck).

لوحة التوجيه (D-pad): يشحن الجهاز مع خيارين؛ أحدهما مخصص للدقة المتناهية، والآخر للحركات الاتجاهية الانسيابية (Smooth rolls).

المواصفات التقنية القوية: وصف التقرير الذراع بأنها “وحش” تقني بفضل الميزات التالية:

معدل استجابة (Polling rate) يصل إلى 1000Hz .

محفزات اهتزازية (Impulse Triggers) تعتمد على تقنية Hall-effect المغناطيسية لمنع الانحراف وزيادة الدقة.

أزرار كتف (Bumpers) قابلة لإعادة التعيين ومصممة للسرعة.

تحكم في الحركة عبر 6 محاور (6-axis motion control) قابل للتخصيص.

تأتي مرفقة بحقيبة شحن لاسلكية.

التوافق: رغم أن الذراع مرخصة رسمياً من Xbox، إلا أنها تدعم منصات أخرى، مما يجعلها خياراً ممتازاً لأجهزة الكمبيوتر (PC)، وAndroid، وApple.

السعر والتوافر: تأتي هذه الميزات الاحترافية بسعر مرتفع؛ حيث يبلغ سعر Ultimate 3E 150 دولاراً. وذكرت الشركة أن الطلب المسبق سيفتح في المستقبل القريب، على أن يتم الشحن في وقت لاحق من هذا العام.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

