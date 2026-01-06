تكنولوجيا: Soundcore تطلق جهاز العرض المحمول “Nebula P1i” في أوائل 2026 بسعر 369 دولاراً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كان جهاز العرض Nebula P1 قد لفت انتباهك ولكن سعره البالغ 799 دولاراً كان عائقاً، فإن شركة Soundcore (التابعة لـ Anker) تقدم خياراً جديداً في معرض CES 2026. كشفت الشركة عن جهاز Nebula P1i المحمول بدقة 1080p، والذي يأتي بأقل من نصف السعر ويتميز بقابلية تنقل أعلى، وإن كان بسطوع أقل.

أبرز مواصفات Nebula P1i:

التصميم والصوت: بدلاً من مكبرات الصوت القابلة للفصل الموجودة في طراز P1، تأتي مكبرات الصوت في P1i مدمجة في جسم الجهاز ويمكن فتحها وإمالتها بزاوية 180 درجة. كما استبدلت الشركة جسم البروجيكتور القابل للإمالة بحامل (Stand) يسمح بإمالة الجهاز من 0 إلى 12 درجة.

الأداء: يقدم نفس دقة العرض 1080p ، لكن بسطوع 400 لومن ANSI (مقارنة بـ 650 في الطراز الأغلى).

الميزات الذكية: يدعم التركيز التلقائي (Autofocus)، وتصحيح الانحراف التلقائي (Keystone)، ومواءمة الشاشة، مما يسهل الإعداد للاستخدام الخارجي السريع.

النظام: يعمل بنظام Google TV ، مما يتيح تشغيل تطبيقات مثل Netflix وPrime Video وDisney.

السعر والتوافر: سيطرح بسعر معقول جداً يبلغ 369 دولاراً، ومن المقرر وصوله في “أوائل 2026”.

نظام الترفيه المتكامل: Nebula X1 Pro كما كشفت Soundcore عن تفاصيل توفر جهاز العرض الاحتفالي Nebula X1 Pro، الذي يدمج بين جهاز عرض قوي ونظام صوتي متكامل في وحدة واحدة:

الصورة: سطوع هائل يبلغ 3,500 لومن ANSI ، وتغطية مذهلة بنسبة 110% لمساحة الألوان Rec.2020 HDR.

الصوت: نظام صوتي بقوة 160 واط يتكون من مضخم صوت عائم (Floating subwoofer)، وسماعات ساوند بار بقوة 80 واط، وسماعتين لاسلكيتين خلفيتين لتوفير صوت محيطي 7.1.4 ، مع دعم لتقنية Dolby Atmos .

المتانة: مقاومة للماء والغبار بمعيار IP43 (رذاذ المطر الخفيف).

السعر والتوافر: من المقرر إطلاقه في 20 يناير 2026 بسعر 4,999 دولاراً (متاح للطلب المسبق حالياً بسعر 4,499 دولاراً). كما تتوفر شاشة قابلة للنفخ مقاس 200 بوصة بسعر 2,000 دولار.

